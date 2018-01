AMLO le abre las puertas a Gil Zuarth

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), le abrió las puertas al senador panista Roberto Gil Zuarth para sumarse a su proyecto.



Entrevistado tras un mitin de precampaña en el municipio de Teopisca, Chiapas, el político tabasqueño rechazó haber tenido contacto con el legislador de Acción Nacional, pero puntualizó que “todos los hombres y mujeres de buena voluntad son bienvenidos. Todo el que quiera unirse a este movimiento tiene las puertas abiertas, todos los que quieran ayudar para transformar a México”, sostuvo.



El panista respondió a los comentarios de AMLO en su cuenta de Twitter, y puntualizó que su “militancia y convicciones están bien definidas”.



Sin embargo, subrayó que “eso no debe ser obstáculo para nadie a dialogar. México necesita pisos de entendimiento y una agenda compartida ante cualquier escenario y desenlace electoral”.



Gil Zuarth fue secretario particular del expresidente Felipe Calderón; coordinador de campaña, en los comicios de 2012, de la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, y presidente del Senado, del 31 de agosto de 2015, al 31 de agosto de 2016.



Es egresado de la licenciatura en derecho por el ITAM, una de las instituciones de educación superior en las que ha centrado sus ataques López Obrador, y de la cual también es egresado el precandidato presidencial de la alianza PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade.



Al respecto, dijo que “es normal” que los de la mafia del poder digan que está abriéndole la puerta a personas que alguna vez dijo que estaban en la mafia del poder.



El precandidato morenista comentó que el pueblo de México necesita la reconciliación, y recalcó que no está de acuerdo con la consigna de “ni perdón ni olvido, sino a favor de olvido no, perdón sí”.



Afirmó que los ciudadanos se están dando cuenta de que va arriba en las encuestas, incluso en aquellas que “se realizan diariamente en las esferas de la política y de la administración pública, donde sí circulan, pero no son públicas”.



En referencia a los dos sondeos vía telefónica que dio a conocer el pasado fin de semana en su cuenta de Twitter, una del Gabinete de Comunicación Estratégica y otra de Saba Consultores, en donde le dan una clara ventaja de cara a los comicios, pero que fueron desmentidas por ambas empresas, señaló que “no han podido con la guerra sucia y no van a poder”.



López Obrador consideró que la ventaja que lleva ya puede ser irreversible para el 1 de julio.



También reiteró que el lunes 29 de enero, en la Ciudad de México, presentará las tres ternas, integradas por nueve hombres y mujeres, que podrían ser nombrados como fiscal General, fiscal Anticorrupción y fiscal Electoral.



Sostuvo habrá un cambio para bien del país, el cual “irá a fondo, será de raíz, de manera pacífica, pero al mismo tiempo radical, porque se acabará con la corrupción, el principal problema de México”.