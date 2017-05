AMLO insulta al aire a Pepe Cárdenas: “calumniador”...

ESTADO DE MÉXICO.- Luego de la agresión que sufrió ayer tras un mitin de campaña en Huatusco, Veracruz, Andrés Manuel López Obrador respondió con ataques verbales, evasivas y burlas al periodista José Cárdenas durante una entrevista en Radio Fórmula.



El líder nacional de Morena inició la embestida en contra de José Cárdenas cuando le preguntó que si aceptaría los resultados de los comicios en el Estado de México, en caso de no favorecer a Morena.



“¡Hasta las mismas preguntas! ¿No te parece, “Pepe”? Como si no hubiese pasado el tiempo”. Luego, el tabasqueño lo recriminó por no pensar como él y señalar que hubo un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2006.



También le pidió replantear sus preguntas o hacerlas de otra forma, y se mofó del periodista al invitarlo a bailar la canción de “Despacito” el próximo 4 de junio en el Estado de México, cuando se dé el supuesto triunfo de la candidata de Morena, Delfina Gómez.



El tabasqueño interrumpía las preguntas y en un momento llegó a callar a Cárdenas: “¡Déjame terminar! ¡Ya hasta pareces del INE o del Trife o de esa cosa que se llama la Fepade!”



Pero el momento en el que se tensó más la conversación fue cuando el aspirante presidencial volvió a decir que “su plumaje no se mancha en el pantano”. Cuando el periodista le cuestionó que si no lo mancha su alianza con Elba Esther Gordillo, el tabasqueño se encendió y le gritó: “Yo no tengo alianza con Elba Esther Gordillo, y ya no sigan calumniando ustedes, te lo digo con todo respeto; hagan un periodismo independiente, distante del poder, cercano al pueblo, y digan la verdad, Pepe. Oye y esto es de manera afectuosa, cariñosa”.



Cárdenas respondió que agradecía las “clases de periodismo”, pero lo que no podía permitirle es las acusaciones de calumniador, a lo que el líder de Morena soltó: “¡Tómalo como quieras!”, y al minuto se acabó la entrevista.



Antes, responsabilizó de esta agresión con huevos al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y aseguró que la señora que le aventó los “huevazos” fue enviada por el mandatario. Comentó que su escudo frente a “huevazos” y “calumnias” es su honestidad.



Recalcó que detrás de estos ataques están “los achichincles de la ‘mafia del poder’, nada más que les cuesta aceptarlo”.