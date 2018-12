AMLO espera disculpa por reforma energética 'que fue un fracaso'

Andrés Manuel López Obrador dijo que está esperando a que quienes promovieron la reforma energética hagan un “ofrecimiento” de disculpa por los malos resultados.

En conferencia de prensa se le preguntó por qué no cancela la reforma, sobre todo cuando tiene mayoría en el Congreso de la Unión.

Respondió que “queremos demostrar que no actuamos de manera autoritaria, que no somos dictadores, caciques que respetamos la ley. Decían nuestros adversarios –que no nuestros enemigos– que se iban a confiscar bienes, que se iban a cancelar los contratos. Nada de eso vamos a hacer, la reforma energética lo que está quedando de manifiesto es que fue un fracaso y yo estoy esperando a los defensores de esta reforma para que hagan un ofrecimiento de disculpa al pueblo de México, como bombardearon con opiniones que iba a ser la salvación de México y fue un rotundo fracaso”.

Reiteró que “decían que para estos días íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios y se están extrayendo un millón 760 mil barriles diarios, como 42 por ciento menos de lo estimado”.

Explicó que otra de las razones es porque “ya tiene un plan” para que repunte la producción.

“Les queremos demostrar que además de otras cositas son muy ineficientes. A poco no es importante dejar de manifiesto que no sólo hubo corrupción, sino que son muy ineficientes se ufanan de ser buenos técnicos, hay algunos que se creen científicos y están como para mandarlos al parvulito, no solo en la Reforma Energética, en la política económica”.

Comentó que “lo dije en mi toma de posesión, desde los años 40 del siglo pasado hasta los 80, la economía creció al 6 por ciento anual, y en el periodo neoliberal, 36 años, 2 por ciento anual. Y hablamos nada más de lo cuantitativo. A ver que me expliquen por qué vamos a seguir con una política fracasada. Sólo porque beneficie a una minoría, sólo porque permite el saqueo de una nación. No. Rotundamente no. Esto cambió”.

Adelantó que este domingo, en el municipio de Dos Bocas, Tabasco, detallará el plan energético para este sexenio.

“El domingo vamos a conocer todo el plan para la refinación de petróleo, desde la rehabilitación de las refinerías, hasta la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. El domingo vamos a ir a Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, donde se va a construir la nueva refinería y ahí se va a presentar todo el plan de refinación”, reiteró el presidente.