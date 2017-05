AMLO dice que no caerá en provocaciones por declaraciones del PRI

COAHUILA.- El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, respondió a Enrique Ocho Reza, líder del PRI, que no caerá en provocaciones ante sus declaraciones donde lo acusan que, de no ganar Delfina Gómez a su candidata a la gubernatura por el Estado de México,, provocaría inestabilidad en esta entidad como lo ha hecho en otras ocasiones.



En entrevista con En Financiero declaró, “No voy a caer en ninguna provocación, la elección del Estado de México la vamos a ganar, igual que en los otros tres estados, Morena esta creciendo mucho, la gente esta harta del PRI y del PAN. Los mexicanos están hasta el copete, ya no quieren más corrupción”, dijo.



Precisó que están nerviosos, por lo que les ha recomendado que tomen té de tila y pasiflorine, para que esto no les afecte en su salud.



Al ser cuestionado que de no ganar en el Estado de México habría desestabilización, López Obrador respondió que si las palabras del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueran confiables, y entonces preguntó “¿ustedes creerían en este hombre?”.



Este sábado López Obrador acompañado de Armando Guadiana Tijerina estuvo en La Laguna para participar en algunos eventos, el primero se llevo acabo en el municipio de Francisco I. Madero y dos más que tendrán lugar en Torreón.