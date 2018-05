AMLO dice (ahora) estar dispuesto a licitar el NAIM

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia', dijo que, en caso de ganar los comicios del 1 de julio, está dispuesto a lanzar una convocatoria para licitar y concesionar las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) sólo con inversión privada.

El aspirante de la alianza Morena-PT-PES afirmó que, de esta manera, se podrá garantizar que la inversión sea sólo privada y no solamente inversión pública, porque –sostuvo– “no tenemos tanto dinero”.

“La inversión pública federal son 600 mil millones de pesos. Toda la inversión pública federal y el aeropuerto ya lleva 85 mil millones, y se estima por lo bajo que se van a invertir 300 mil millones”, expuso el político tabasqueño.

En entrevista al término de su mitin de campaña en este municipio del Estado de México, el tres veces candidato presidencial aseguró que en este tema no es que tenga un problema personal con los empresarios e inversionistas de la nueva terminal aérea.

“No es un asunto personal, es algo que tiene que ver con el interés público. Yo no soy irresponsable a decir sí. No me voy a pelear, no voy a decir nada, me voy quedar callado, porque si no me van a echar montón, me van a sacar desplegados, van a asustar a la gente y a lo mejor no voy a ganar”, apuntó.

López Obrador señaló que no está acostumbrado a ganar a toda costa, “sin escrúpulos morales de ninguna índole, no lucho por cargos, lucho por ideales y por principios”.

Reiteró que incluso “es un acuerdo que se tienen con los contratos más grandes, ya que ellos (empresarios e inversionistas) tienen con qué (pagar), o sea, los que recibieron los contratos o ganaron los contratos del aeropuerto, tienen bastante dinero”.

El exlíder nacional de Morena recalcó que estos contratistas del NAIM “no son pequeños o medianos empresarios, son muy grandes empresarios, son inversionistas de altos vuelos”.

Además, puntualizó que esta propuesta de convocar a licitaciones o concesiones “es una opción real, si se da un diálogo sobre este tema con el presidente Enrique Peña Nieto y los empresarios”.

—¿Pero qué pasará con el dinero que ya se invirtió en esta obra?—preguntó un reportero.

—Esto se tiene que ver, pero sería mucho mejor llegar a un buen acuerdo que seguir con una obra financiada por el gobierno federal que vaya a costar más.

“No se utilizará el dinero del presupuesto público (en esta obra). Sólo recuerdo a quienes insisten en construir el nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco, que hasta ahora han erogado 85 mil millones de pesos y ni siquiera han terminado de rellenar el terreno”.

El tabasqueño insistió que, de llegar a la Presidencia de la República, “no queremos que (el NAIM) sea un barril sin fondo, porque no tendríamos presupuesto para atender las necesidades”.

En ese sentido, el morenista llamó al jefe del Ejecutivo federal a buscar las opciones para resolver el problema de saturación del actual aeropuerto, pero sostuvo que este asunto “puede solucionarse con menos dinero al construirse de dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía”.