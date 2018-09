AMLO descarta confrontación con Trump por muro

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no desea la confrontación con el gobierno de Estados Unidos, y que los temas bilaterales se irán tratando y resolviendo de manera paulatina.

En entrevista, luego del acto que tuvo en este municipio, como parte de la gira de agradecimiento, confió en que “se mantenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y vamos a convencerlos de que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros o con el uso de la fuerza”.

Abundó que esta “es una labor diplomática de respeto; no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump; yo estoy buscando un buen entendimiento, quiero convencer, quiero explicar cuál es nuestro plan para atemperar el fenómeno migratorio; quiero ponerlo en práctica en nuestro país”.

No quiero yo la confrontación con el gobierno de Estados Unidos, reiteró López Obrador, poco a poco vamos a ir resolviendo todos estos asuntos, nada más tengan confianza; hay muchos que quisieran que ya nos peleáramos con todos, no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump, amor y paz.

Por otra parte, acompañado de los senadores Lilly Téllez y Alfonso Durazo, añadió que se mantendrá respetuoso de los distintos Poderes del Estado Mexicano pero enfatizó que “no se debe permitir, aceptar que hayan familiares en el gobierno, los gobierno no son el DIF, no es el gobierno de la familia”.

En el evento que se realizó en esta bahía de Guaymas, el presidente electo también pidió que “tengan confianza, no voy a fallarles, no voy a traicionar al pueblo, no se van a decepcionar”, al tiempo que reiteró que se cumplirán los compromisos de campaña.

Al respecto dijo que “hay muchos que están esperando que no cumplamos para decir: ya vieron, es lo mismo; se van a quedar con las ganas, aunque nos quedemos sin camisa en el gobierno va a haber apoyo para el pueblo”.

Refrendó que “se va a atender a todos, se va a escuchar a todos, se va a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos primero los pobres”, por lo que se la dará apoyo a los grupos indígenas como los Yaquis.

Finalmente, recordó que no utilizará el Estado Mayor Presidencial, que -dijo- prestó un servicio en su momento, pero ahora son otros tiempos y sus elementos quedarán a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina, para contribuir también en la seguridad pública.