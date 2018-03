AMLO da a Peña Nieto 'el beneficio de la duda'

Andrés Manuel López Obrador celebró el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de no intervenir en el proceso electoral.

Afirmó que si el Ejecutivo cumple con aceptar la voluntad de los ciudadanos “se le va a reconocer y va a ser un punto a su favor, independientemente de cómo esté ahora en su imagen”.

“Ojalá cumpla con este compromiso porque sería un gran servicio a México. El país requiere de democracia, que se acaben los fraudes electorales, que no vuela a suceder lo que pasó en 2006 y en 2012”, sostuvo.

Previo a su participación en la 35 edición de la Expo ANTAD y Alimentaria 2018, en Guadalajara, Jalisco, el tabasqueño se pronunció para que en este proceso electoral “no se compren los votos, no se falsifiquen los resultados, no se utilicen a los gobiernos, no se utilice el presupuesto, no se utilice dinero de procedencia ilícita para beneficiar a ningún candidato”.

El candidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) subrayó que en este asunto le daba “el beneficio de la duda” al Presidente, y dijo que no puede dejar de no reconocer esta declaración del primer mandatario.

Respecto a si procedería en contra de Enrique Peña Nieto en caso de ganar los comicios y “llevarlo a la cárcel”, como propuso Ricardo Anaya en la víspera, López Obrador reiteró que él no va a actuar con venganza ni a perseguir a nadie.

“Es muy extraño que Anaya ande diciendo que va a meter a la cárcel a Peña si eran muy amigos, se veían frecuentemente, y estoy pidiendo a Anaya que revele cuántas veces vio a Peña en lo oscurito y cuáles fueron los acuerdos que tomaron y por qué ahora se pelean”, enfatizó.

También exigió al panista que revele cuántas veces se entrevistó con Luis Videgaray y con José Antonio Meade, cuando se desempeñaron como secretarios de Hacienda, y que diga a qué acuerdos llegaron.Rechazó que el pleito PRI y PAN esté beneficiando su candidatura, ya que “nosotros siempre hemos ido muy bien y cuando inició esto ya llevábamos 20 puntos arriba”.

Sin embargo, afirmó que lo mejor es ir a una contienda electoral “sin pleitos, sin insultos y mucho menos que haya violencia”.