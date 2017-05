AMLO cuenta los días a Zepeda para que decline por Delfina

ESTADO DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador recordó al candidato del PRD al gobierno del Estado de México, Juan Zepeda, que tiene pocos días para declinar por Delfina Gómez, la aspirante de Morena, y con ello “dejar de ser comparsa” del priista Alfredo del Mazo.



Durante el cierre de campaña de la candidata de Morena en esta alcaldía, el tabasqueño realizó su tradicional “votación a mano alzada” entre sus simpatizantes, para consultar si el partido que dirige va en alianza con el PRD en 2018 si los perredistas no declinan en los próximos días por Gómez.



Los asistentes gritaron “ahora o nunca”. Acto seguido, López Obrador dio por cerrado este asunto, y resolvió que la decisión tomada “se trata de la voluntad del pueblo”.



“No me acusen a mí de autoritario, de intransigente. Aquí está la opinión de la gente. Pero vamos a esperar, todavía faltan algunos días, y esto también aplica para Movimiento Ciudadano”, recalcó.



Por ello, advirtió que si los perredistas deciden que van a continuar con esa candidatura (la de Juan Zepeda), “es muy claro que están jugando el papel de paleros, aunque no les guste”.



También agradeció a los dirigentes del PT y al candidato Óscar González Yáñez que hayan declinado a favor de Delfina Gómez.



Realizó un llamado a los trabajadores al servicio del gobierno del Estado de México, a “no cumplir con la orden de hacer fraude en las elecciones del 4 de junio, porque es pecado social y es hipotecar el futuro de sus hijos, de sus nietos”.



Antes, González Yáñez, quien el viernes declinó por Delfina, emplazó al abanderado del PRD, Juan Zepeda, así como a los dirigentes de la corriente perredista Alternativa Democrática Nacional (ADN), Héctor Bautista y Luis Sánchez, a “ponerse al servicio del pueblo”.



“El apoyo del PT es un acto de congruencia que le permite al pueblo del Estado de México terminar con tantos años de cacicazgos del PRI, porque quien se diga de izquierda tiene que estar con el pueblo, y el pueblo está con López Obrador, el pueblo está con Delfina, el pueblo está con Morena y el pueblo está con el PT”, comentó.



En su oportunidad, el expresidente del PRD, Pablo Gómez, dijo que no cabe duda que las fuerzas progresistas y de izquierda son mayoría en el Estado de México.



Sin embargo, advirtió que el hecho de que no haya acuerdo con un candidato, en referencia a Zepeda, “no quiere decir que esa mayoría no pueda hacerse valer en las elecciones del próximo domingo”.



CANDIDATA DE MORENA PIDE AL PRESIDENTE RESPETAR RESULTADOS



Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, llamó al presidente Peña Nieto a “pasar a la historia de otra manera” y respetar la voluntad mayoritaria en los comicios del próximo domingo.



“Señor Presidente: usted puede terminar su mandato de la mejor manera si respeta la decisión expresada en las urnas. Yo prometo respetar los resultados si ustedes se comprometen a actuar de manera democrática. Señor Presidente: pase a la historia de otra manera. El próximo 4 de junio es la oportunidad que tiene para revertir el difícil juicio que pesa sobre usted por parte de la ciudadanía”, apuntó.



Durante su cierre de campaña en este municipio, Delfina Gómez aseguró que las encuestas le dan una clara ventaja de entre 3 y 10 puntos por arriba del priista Alfredo del Mazo.