AMLO critica salarios de los institutos de Transparencia y Evaluación Educativa

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, criticó los altos sueldos que se destinan al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, al señalar que no cumplen con su función.

"(El Instituto de) Transparencia cuesta mil millones de pesos. Se creó y, ¿en qué ha contribuido para recudir la corrupción? Al contrario, creció mas que nunca, a la par de que se creó este organismo. Los sueldos del instituto de la transparencia son de hasta 300 mil pesos mensuales", dijo este viernes en conferencia de prensa.

Sobre el organismo que fue creado para la evaluación educativa, el presidente señaló como excesivo la partida destinada para su funcionamiento (mil 500 millones de pesos), así como lo que llamó "el agrandamiento del Gobierno" que se dio con la creación de comisiones y "supuestos órganos autónomos".

"En el caso del sector energético, los órganos reguladores aparecieron como hongos después de la lluvia, aparecieron organismos reguladores para el gas, para la electricidad, para el petróleo de energía. Los sueldos también son de 300 mil pesos", apuntó.

Por ello, López Obrador aseveró que su administración impulsará la austeridad republicana pues "no se trata de un asunto administrativo, es un asunto de principios y se va a aplicar".

"El poder es humildad, no fantocherías, no prepotencia, no lujos. Entonces es excesivo lo que se destina a mantener al Gobierno, se queda mucho dinero del presupuesto en el Gobierno", agregó.