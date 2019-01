AMLO convoca a 50 mil civiles para integrarse a la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles la convocatoria a jóvenes civiles para integrar la Guardia Nacional con el objetivo de reclutar a 50 mil elementos entre 2019 y 2020.

El mandatario explicó que se trata de un proyecto que brindará certidumbre en cuestión económica para quienes decidan integrarse, con prestaciones como seguridad médica y de vida para él o ella y sus familias y adiestramiento policial y militar además de capacitación en materia de respeto a los derechos humanos.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, señaló que la captación de personal civil para la Guardia Nacional constituye la tercera etapa de la iniciación del proyecto.

Quien que desee incorporarse, dijo, deberá acudir a los centros de reclutamiento militares y navales que se instalarán en todo el país. Durante los próximos días se anunciarán las ubicaciones.

Señaló que como requisito se deben tener entre 18 y 30 años. Los aspirantes serán sometidos a un examen físico, médico, psicológico y se hará la verificación de no tener antecedentes penales. Los exámenes de control y confianza, comentó AMLO, serán los que ya están establecidos tanto en el Ejército como en la Marina.

“Queremos brindarle la oportunidad a los jóvenes a que se sumen a este esfuerzo para materializar esta etapa. Se reclutaran de 2019 a 2021 a 50 mil jóvenes. Este año serán 21 mil 170 elementos. 14 mil bajo responsabilidad de la Secretaria de la Defensa y 6 mil de la Marina”, detalló.

“Se requiere la participación de mujeres y hombres íntegros con gran sentido de la responsabilidad humana y social para resguardar los derechos de las personas y que estén conscientes de que su actuar es crucial para garantizar la seguridad”, agregó.

Señaló que quienes ingresen obtendrán beneficios y prestaciones que contribuirán a dar certidumbre a su proyecto familiar que son: estabilidad laboral, un sueldo digno y seguro, alojamiento, alimentación, vestuario y equipamiento, vacaciones, gastos de transporte, seguro de vida y médico integral para ellos y sus familias. Cuando se les cuestionó el monto del sueldo que percibirá un integrante de la Guardia Nacional, no especificó.

"Se está definiendo lo de el salario, va a ser un salario justo, estamos en eso. Apenas se autorizó en el presupuesto una partida de 2 mil 500 millones de pesos para los sueldos de los que van a iniciar en la Guardia Nacional. Se logró ese incremento, pero no tenemos la precisión", mencionó Obrador. Indicó que en esta misma semana se podría conocer la cifra.

Con respecto a las declaraciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con respecto a su oposición a la construcción del Tren Maya, el mandatario señaló que, pese a tratarse de un grupo armado, no existe preocupación y que cualquiera tiene derecho a manifestarse.

“No me van a ‘cucar’”, dijo. “No vamos a caer en ninguna provocación. Añado, para no decir que me es igual, sencillamente todos tenemos derecho a manifestarnos, somos respetuosos del derecho a disentir”, agregó.

De acuerdo con el buscador de Google, 'cucar' es una expresión coloquial cuya definición es: "provocar a una persona o un animal por diversión".

Dijo que no tiene conflictos con dirigentes del zapatismo ni con ningún líder de movimientos sociales de ningún tipo. “(Al subcomandante Marcos) lo he visto dos o tres veces, pero no tengo ningún problema con él ni con ningún dirigente del zapatismo”, declaró.

El martes 1 de enero, con motivo del 25 aniversario del levantamiento armado, el vocero de la agrupación, el comandante Moisés, aseguró que el movimiento zapatista no le cree a López Obrador y consideró la consulta del Tren Maya como una 'burla'.

"Vamos a defender lo que hemos construido. No les estamos pidiendo que agarren un arma. Lo que hemos hecho no lo ganamos con balazos y bombazos, es con resistencia y rebeldía", explicó el comandante Moisés.

Estamos abiertos al diálogo y amor y paz", concluyó AMLO respecto al tema.

Finalizó informando que en la conferencia matutina de mañana, jueves 3 de enero, presentará los primeros avances de las investigaciones sobre el accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más.

"Queremos informar en todo, no ocultar nada", aseveró.