AMLO contempla 8 mil mdp del Presupuesto de Egresos para desarrollo del Istmo de Tehuantepec

SALINA CRUZ, Oax.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el Presupuesto de Egresos 2019, están comprometidos recursos por ocho mil millones de pesos para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y anunció que en dos años concluirán las obras de rehabilitación de la refinería y de las vías del Tren Maya.

"El proyecto consiste en que ya iniciemos desde el año próximo porque hoy a más tardar la semana próximo se apruebe ya el presupuesto 2019 y en ese presupuesto ya se contemplan inversiones para este proyecto", aseguró el mandatario.

En 2021, dijo, el Istmo de Tehuantepec será declarado zona libre, se bajará el IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la mitad, por lo que los beneficios para esta región serán tangibles.

López Obrador precisó que toda la inversión destinada a esa zona será nacional y no se abrirán no se abrirán convocatorias para ninguna empresa extranjera por lo que convocó a la iniciativa privada del país a sumarse a este proyecto estratégico para impulsar una de las regiones más pobres de México.

Por ello, exhortó a los responsables de este plan a trabajar 16 horas diarias “para avanzar rápido con el apoyo de todos ustedes” y pidió la colaboración y expriencia de la Secretaría de Marina en este programa. Reiteró que el Istmo de Tehuantepec tendrá recursos suficientes, año con año durante todo su sexenio.

"Hay disponible un fideicomiso de 3 mil millones de pesos para ampliación y modernización del puerto Salina Cruz y Coatzacolacos; y ya se tienen recursos también en el presupuesto para la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz, así como de la refinería de Minatitlán".

“Va porque va, y lo vamos a hacer entre todos, y me van a ayudar para hacerlo rápido, porque yo no me voy a reelegir, yo soy partidario del sufragio efectivo y la no reelección y solo tengo seis años, incluso ya en la nueva reforma constitucional ya me mocharon dos meses, por eso tenemos apenas el tiempo para consolidar esta obra”, señaló López Obrador.