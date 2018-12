AMLO 'catafixia' mezquinos por canallas... y ¿qué significa ser canalla?

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió este jueves a la polémica que generó un día antes al decir que no acudió a la ceremonia luctuosa de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle por el ambiente generado por un grupo "mezquino".

"No me gusta andar por las ramas (...) ayer había un ambiente ex profeso que crearon los conservadores de siempre, no todos, pero una minoría, que actúan de manera muy mezquina (...) Sí hay un grupo muy mezquino que en redes sociales empezaron ayer a hablar de la responsabilidad del Gobierno que represento (...) Para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos, decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación", dijo el miércoles

Y este jueves señaló que: "Yo entiendo que no les haya gustado lo que les dije, a los que promueven el odio. A lo mejor no debí utilizar la palabra mezquino, que es pobreza, miseria de espíritu, según el diccionario, a lo mejor debí decir que son tiempos, desgraciadamente, de canallas".

Pero, ¿qué significa ser canalla?

La palabra viene del italiano canaglia, según la Real Academia Española (RAE).

Tiene dos significados:

1. Gente baja, ruin

2. Persona despreciable y de malos procederes.

En tanto que "mezquino", según la RAE, proviene del árabe hispánico miskín, que a su vez surge de la palabra del árabe clásico miskīn.

La misma RAE señala que la palabra tiene 6 definiciones:

1. Como sinónimo de tacaño, que se escatima en el gasto

2. El segundo significado es el de "falta de generosidad y nobleza de espíritu

3. La RAE también le da el significado de alguien o algo "pequeño" o "diminuto"

4. El cuarto es un adjetivo: Pobre, necesitado, o falto de lo necesario

5. Además se puede entender como alguien o algo "desdichado, desgraciado, infeliz".

6. Por último, la RAE explica que en la Edad Media era un siervo de la gleba, de origen español, a diferencia del exarico, que era de origen moro.