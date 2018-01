AMLO busca un gabinete de cuates, acusan panistas

La dirigencia nacional del PAN criticó que las propuestas de Morena y su aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para combatir la corrupción, “rayan en la incongruencia y el doble discurso”.



“Con una visión retrógrada, López Obrador critica, pero prefiere a los ‘fiscales carnales y a modo’. Busca cooptar a las instituciones”, acusó el presidente nacional panista, Damián Zepeda.



“Quiere regresar al esquema en el que él, como eventual Presidente de la República, ponga a sus incondicionales y se conviertan en fiscales carnales”, dijo, al inaugurar los trabajos de la Reunión Plenaria de los diputados federales del PAN.



Con eso “pretende no respetar las decisiones que ya tomaron los legisladores sobre la autonomía de los órganos encargados del combate a la corrupción”.



“Eso demuestra, una vez más, que sus propuestas de cambio son con una visión del pasado, ideas viejas y fracasadas, que no llevan a nada positivo, porque ya está probado, en México y en el mundo, que no funcionan”.



Organizada en la sede nacional del PAN, los panistas organizaron una reunión plenaria de diputados “antipeje”, con la participación de expertos sobre el populismo y Venezuela.



“No queremos que llegue el populismo destructivo, no queremos que llegue el populismo que se va adueñando de las instituciones, ya está ahí el más claro reflejo con Andrés Manuel López Obrador, que acaba de decir que en su gobierno ya tendría al fiscal General y al fiscal Anticorrupción”, expuso también en su discurso inicial el coordinador de los legisladores, Marko Cortés.



Y explicó que la razón de su lucha como partido es porque la competencia en 2018 será con Morena; “al PRI y a Meade ya les ganamos la primera batalla”, estimó.



“Andrés Manuel quiere a un fiscal carnal, quiere empezar a copar a las instituciones, eso es precisamente lo que no queremos, eso es precisamente lo que pasó en Venezuela, y es por eso que hoy tenemos a dos grandes ponentes para que nos den herramientas, para que nos den armas para decirle: ¡No a ese populismo destructivo, que puede hacer que México pierda lo poco que hemos conquistado!”, remarcó.



Sobre las renuncias de militantes panistas, Damián Zepeda explicó que “en el partido nos quedamos los que tenemos convicción política.



Precisó que “las candidaturas panistas serán sólo para los mejores perfiles, no para quienes carecen de convicción y usan el chantaje”.



“Los panistas que dicen: ‘a mí, o me dan una pluri o me voy’, no tienen convicción”, aseguró.