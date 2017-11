AMLO batea a Mancera; 'no puedo atenderlo ahora', señala 

SONORA.- Andrés Manuel López Obrador bateó al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y dijo que no puede atenderlo ahora porque está dedicando su tiempo a organizarse para lograr el “renacimiento de México”.



Luego de que el mandatario capitalino emplazó al dirigente de Morena a coadyuvar para resolver la crisis que vive la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el político tabasqueño subrayó que no polemizará ni se enganchará con los señalamientos de Mancera.



En el municipio de Moctezuma, Sonora, López Obrador puntualizó que esto también va para los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Enrique Ochoa Reza y Ricardo Anaya Cortés, respectivamente.



“No es mi propósito estar arriba peleándonos, no. Vamos a buscar la unidad abajo para triunfar y ganarle a la mafia del poder”, enfatizó