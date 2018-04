AMLO azuza con el fraude porque sabe que no ganará: Zambrano

El perredista Jesús Zambrano consideró que el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, azuza a sus seguidores con el miedo al fraude porque sabe que, por sus propios errores, no ganará la elección y nuevamente no cumplirá su sueño de llegar a Los Pinos.

Dijo que López Obrador “ya ve venir su derrota y por eso azuza a sus simpatizantes con los constantes señalamientos de que habrá fraude; sin embargo, la derrota vendrá porque la gente se está dando cuenta de que sus propuestas representan esa escuela del viejo presidencialismo priista, de la que el tabasqueño emergió”.

Zambrano subrayó que “es el único candidato presidencial que ha militado en el PRI, partido al que la gente condena, y que tiene al final de las preferencias electorales, y también por los personajes que lo acompañan”.

“La gente no se dejará convencer por aquella aserción de que: ‘Ya le toca’. ¡Pues no! ¡No es que ya le toque! Hay que ver qué es lo que propone para resolver los problemas de México. El país requiere del poder público, de una democratización y no la concentración de las decisiones en un solo individuo, que es lo que López Obrador plantea”, aclaró.

Planteó que, a pesar de que López Obrador “dice que va a hacer a un lado su discurso de ´la mafia del poder´, y que va a moderar su discurso, insiste en su advertencia de que le pueden hacer fraude y de que no confía en las instituciones electorales. ¡Bueno! pues ya eso es estarse curando en salud; un día dice una cosa y al otro día regresa sobre lo que dijo antier”.

“Todo eso lo tiene que valorar muy bien la gente, la sociedad, los hombres y mujeres que van a ir a votar el próximo primero de julio”, dijo.