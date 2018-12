AMLO asegura que no será rehén de nadie en el tema del presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el jueves que se acabaron los intermediarios en la entrega de los apoyos a personas vulnerables, por lo que apuntó que respeta las manifestaciones, pero “si no tienen razón… no voy a ser rehén de nadie”.

Explicó que a diferencia de gobiernos anteriores, en los que los moches eran parte de las negociaciones para tener contentos a distintos sectores, en su administración no se van a recibir presiones para otorgar dinero a ‘intermediarios’.

“Si no tienen razón, aunque me impidan entrar a mi casa, no voy a ceder. No voy a ser rehén de nadie, y pues estoy acostumbrado a la protesta, no me espanta, no me asusta y hasta celebró que la gente exigía sus derechos”, aclaró en conferencia mañanera.

Ante una protesta de organizaciones civiles que reprochaban el recorte al presupuesto de programas para personas con discapacidad, el mandatario afirmó que se atenderán las exigencias de los manifestantes, pero, dijo, que se dará prioridad a las niñas y niños con discapacidad de zonas indígenas.

Ante ello, las organizaciones que se manifestaban denunciaron que con el programa de Atención a Personas Vulnerables sólo se regresaba al asistencialismo y no se atendían las necesidades de esas personas.

“Son muy propias las manifestaciones, es esta la temporada. Hay que atender a todos, van a recibir los discapacitados como 13 mil millones de pesos, como nunca, lo que pasa es que habían grupos que negociaban presupuesto para poblaciones diversas y se pulverizaba, se fraccionaba mucho el presupuesto; ahora ya no va a ser así, ya no vamos a entregar apoyos a organizaciones, no va a haber intermediarios”, reiteró.

Además, festejó que el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director del Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, se bajaran el salario como medida de austeridad, en espera de que otros rectores se sumen a esa medida “constitucional”.