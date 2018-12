AMLO afirma que sindicato petrolero restringía acceso a algunas áreas de Pemex

Al presentar el Plan nacional para combatir el robo de hidrocarburos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el sindicato petrolero tenía “algunas áreas” de Petróleos Mexicanos reservadas, las cuales conducía y administraba.

“Hay información de que en algunas áreas no podía entrar Pemex, la autoridad, porque eran áreas reservadas o estaban conducidas, administradas por trabajadores sindicalizados, pero eso ya se resolvió”, comentó.

El mandatario explicó que para implementar el plan contra el huachicoleo, proceso que se inició el pasado 20 de diciembre, se pidió a los líderes sindicales que permitieran el acceso a las instalaciones y, de esa manera, permitieran su resguardo.

“Nada más se les informó a los dirigentes sindicales que Pemex, y no sólo Pemex, también el Gobierno federal y las Fuerzas Armadas, iban a cuidar las instalaciones estratégicas, como se está haciendo. Y ya en este plan no hay ninguna zona reservada, ni ninguna área en la que no se pueda intervenir”, añadió.

De esa manera aseguró que no se tolerará a ningún funcionario público ni trabajador sindicalizado su participación en el delito que consideró, de impacto nacional, así como en actos de corrupción.

Sobre si ha informado del plan al líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, López Obrador comentó que quien ha estado en conversaciones con él ha sido Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

"La secretaria de Gobernación ha establecido comunicación con él y este tema se le trató, en el sentido de que no íbamos a tolerar a nadie, fuese de alto nivel en Pemex o trabajador sindicalizado el que participara en actos ilícitos”, sostuvo.

De acuerdo con el plan para combatir el robo de hidrocarburos, 4 mil elementos de las secretarías de Defensa Nacional y Marina resguardaran 58 instalaciones estratégicas de Pemex.

Estos lugares se sumaran a los 73 que ya reciben dicha supervisión por parte de las fuerzas armadas.

Entre las tareas que llevaran los elementos está el control del ingreso y salida de pipas, así como la vigilancia del perímetro de estas instalaciones.