Se está buscando a Boeing para vender el avión presidencial: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, dijo en conferencia de prensa que su equipo está tratando de contactar a la compañía Boeing para la venta del avión presidencial.

“Ya se está buscando una relación con la (empresa) Boeing para lo del avión presidencial, la idea es venderlo, no perder dinero, que se venda en lo que vale, pero no me voy a subir a ese avión”.

Por otro lado, dijo que su equipo tenía conocimiento de la compra de ocho helicópteros artillados para la Marina de México al gobierno de Estados Unidos por un costo individual de 25 mil millones de pesos. Afirmó que esa compra se cancelaría.

López Obrador aseguró que anular el contrato de los ocho MH60R de la empresa Lockheed Martin que ya estaban autorizados por el gobierno estadounidense es un ejemplo de la política de austeridad que va a llevar a cabo su gobierno, ya que dicha compra supondría un gasto de 1.200 millones dólares.

“Esa compra se va a cancelar porque no podemos hacer ese gasto”, afirmó en conferencia de prensa.

En abril, el Departamento de Estado dio el visto bueno a la venta de los helicópteros con el argumento de que mejorarían la seguridad de uno de sus socios estratégicos regionales y ayudarían a México en su combate contra el crimen organizado.

La oficina de asuntos políticos y militares del Departamento de Estado explicó en un correo electrónico que el periodo de 30 días de notificación al Congreso ya concluyó y que el siguiente paso sería que México envíe una carta de aceptación con los detalles de la compra que se gestionaría a través del Departamento de Defensa.

*Con información de AP