Si hay desequilibrio económico, será por 'mal manejo de Banxico': AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que si durante su gobierno hay desequilibrios macroeconómicos o inflación será por “circunstancias externas” o “por el mal manejo” que haga el Banco de México (BM) y no “por el gobierno de la República”.

Durante el arranque de la llamada “Gira del Agradecimiento” en Tepic, Nayarit, se comprometió a respetar la autonomía del BM, pero advirtió que si existen desequilibrios, no será por su gobierno.

“Vamos a invertir y a gastar, sólo lo que ingrese a la hacienda pública, no vamos a caer en lo que se llama, técnicamente, déficit. No vamos nosotros a actuar de manera de manera irresponsable, endeudado a México.

"También hicimos el compromiso y lo vamos a cumplir, de que vamos a respetar la autonomía del Banco de México, para que haya equilibrios macroeconómicos, que no haya inflación, y que si se dan esos fenómenos no es por culpa del presidente de la República, sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República”.

Advirtió que “posiblemente” no se cumplan todas las demandas de la población.

“Posiblemente por la situación de bancarrota, no podamos cumplir todo lo que se está demandando pero sí vamos a cumplir -que quede claro- con todo lo que ofrecimientos en campaña”.

Reiteró también que “ya pasó la temporada electoral, ya no estamos en campaña ahora tenemos que unirnos todos -como su nombre lo indica es una parte- gobierno, es todo”.

Sobre la situación de bancarrota en la que recibe el país, López Obrador comentó a los reporteros que prevalece desde hace 30 años, pero dijo que no se está quejando.

“El país lleva 30 años en bancarrota, lo que pasa es que la noticia ha pasado de noche, pero imagínense como está el sector energético. Ojalá se hiciera un balance, porque estamos produciendo petróleo como hace 40 años. En pobreza hay muchos más pobres ahora que antes, en inseguridad peor aún: 80 homicidios diarios”.

Agregó que “está bien que yo sea pueda ser moderado y que no quiera estar echadores la culpa, vamos a asumir la responsabilidad. No me estoy quejando, es que aún con eso va salir adelante el país porque el pueblo quiere un cambio verdadero”.