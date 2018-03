AMLO aclara que no llamó a la violencia con dicho sobre 'el tigre'

El abanderado presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus opositores "no malinterpretar" sus dichos frente a los banqueros del país durante la Convención Bancaria, perspectiva en la que ubicó su frase de "soltar al tigre, al jaguar".

“Ahí ya está expresado lo que pienso; que lo lean bien y ojalá que lo difundan como lo dije, para que no se asuste nadie y se malinterpreten las cosas”, pues, aseguró, “yo no voy a llamar a la violencia y nunca lo he hecho”.

Poco antes de reunirse con empresarios de Aguascalientes, llamó a José Antonio Meade y Ricardo Anaya, así como a los dirigentes de partidos políticos y “todos los de arriba” a hacer “el compromiso de que no va a haber fraude” en la próxima elección federal y a emprender una campaña “por la democracia, por el respeto al voto”, junto con el INE, el Trife y medios de comunicación.

Sugirió que ésta podría llamarse o desarrollarse bajo el lema “sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiv2a”.

AMLO señaló que “Peña Nieto ya dijo que no va a intervenir el gobierno y le estoy dando el beneficio de la duda, pero falta que el PRIAN y la mafia en el poder hagan lo mismo” para blindar más el proceso.

Abordado en el trayecto, López Obrador insistió en que “sería una barbaridad, un acto de irresponsabilidad supina el apostar a un fraude electoral” y en que quienes eventualmente lo llevaran a cabo tendrían “que hacerse cargo de atender las protestas que seguramente” habría, dijo, porque la gente ya no quiere eso, “sino democracia y cambio”.

Tras presumir que prácticamente todas las encuestas le dan 20 puntos de ventaja sobre sus adversarios, en tono irónico sugirió que Meade y Anaya podrían eventualmente mejorar su posición si hicieran otro tipo de campaña.

“Yo les aconsejaría que hablen con la gente, que se asoleen”, que recorran el país; pero en lugar de eso, dijo, “no salen de sus oficinas, están blancos, no se queman, solamente quieren hacer ruedas de prensa; no salen de las cabinas de radio; dan entrevistas y entrevistas pero no hablan de manera directa con la gente ni visitan los estados del país. La República Mexicana tiene 32 entidades federativas, no solo es la Ciudad de México”.

Respecto a las reuniones que está llevando a cabo con empresarios de los estados, López Obrador presumió también que ha habido un cambio de actitud hacia él de ese sector, el cual, resumió, ha estado “receptivo, atento” a sus exposiciones y “nos ha estado dando su apoyo, confianza y simpatía: y si no simpatizan nos respetan”.

En esa línea, destacó que le gustó mucho lo que dijo el presidente de la Coparmex nacional, Gustavo de Hoyos Walther, respecto a que las organizaciones empresariales “todavía no tienen candidato y que no me ven con malos ojos”.