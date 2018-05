Amieva obtiene suspensión provisional contra orden de presentación

CIUDAD DE MÉXICO.- José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México sustituto, promovió un amparo contra la ejecución de cualquier orden de presentación en su contra por parte de la Policía Federal Ministerial dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR)

Se trata del amparo 349/2018 presentado por Amieva -a través de Mariana Ruvalcaba, subdirectora de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México--, ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

Rosa María Cervantes Mejía, titular del citado Juzgado, concedió la suspensión provisional, es decir, en caso de que exista dicha solicitud de presentación contra Amieva, esta quedará desactivada hasta que se determine si se concede la suspensión definitiva y en su caso los efectos de la misma.

El juicio de amparo se promovió el 23 de abril pasado, día en que se le solicitó a Amieva una garantía de 500 pesos para dar trámite al recurso.

Aunque la Policía Federal Ministerial ya envió al Juzgado la contestación a esta demanda de amparo, el contenido del escrito no es público por lo que no se tiene certeza de si existe o no una orden de presentación contra el titular de la administración capitalina.

La audiencia constitucional de este caso se celebrará el 15 de mayo próximo y entonces se sabrá si existe el acto reclamado (orden de presentación) y también se conocerá la decisión de la juez Cervantes Mejía sobre la suspensión del mismo.

Funcionario de todos los niveles en la administración local y federal promueven este tipo de amparos cuando tienen la sospecha o son notificado de un requerimiento de presentación, generalmente por incumplimiento a ordenamientos en materia administrativa.