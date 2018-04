Amieva llama a respetar el voto en la CDMX

Jose Ramón Amieva, jefe de gobierno de la CDMX, en entrevista con Héctor Landín en Bitácora Política, mencionó que se garantizará que los programas sociales no se utilicen para llamar al voto en pro de los candidatos aspirantes a la gubernatura de la Ciudad de México, así como, tampoco se utilizará para promocionar el nombre de los contendientes.

"Hemos generado todas las instrucciones y políticas necesarias para que se respete la norma electoral en éstas elecciones."

El jefe de gobierno de la CDMX dijo que tiene como prioridad la seguridad pública y servicios como agua y la reconstrucción de los daños en la Ciudad de México causados por el sismo del 19 de septiembre.

Como parte de su proyecto, el mandatario enfatizó que busca transparentar el uso de los recursos públicos y canalizarlos a fortalecer la seguridad, eficientizar la movilidad y terminar la reconstrucción de la infraestructura afectada.