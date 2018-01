Alistan controversia contra Ley de Seguridad Interior, anuncia Barbosa

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Miguel Barbosa Huerta anunció que los grupos parlamentarios del PT-Morena, PAN y PRD acordaron presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior.



El vicecoordinador político del PT-Morena aseguró que el acuerdo cuenta con 17 firmas de su grupo parlamentario, siete firmas más del PRD, tres de legisladores independientes y faltarían 16 del PAN que están coordinados por el senador Ernesto Ruffo y así para sumar las 43 firmas requeridas para presentar la acción de inconstitucionalidad.



Indicó que esta acción se suma a las controversias que presentaron diputados de oposición y el municipio de San Pedro Cholula, así como a las acciones que realicen distintos organismos o instituciones, sin embargo, aclaró que todas tomarán su curso de manera particular.



Comentó que los senadores estarán atentos para garantizar que no se ejerza ningún tipo de presión en contra de los funcionarios que apoyen esta acción de inconstitucionalidad o que se realicen prácticas que eviten que la ley llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su análisis correspondiente.



Ello, dijo, porque se trata de un asunto político, y “yo sé que a la controversia constitucional presentada por el gobierno municipal de Cholula ya hubo reacciones de todo tipo del Gobierno federal, reacciones del gobierno estatal, vamos a ver si no se está operando entre legisladores la presión para que no firmen”, señaló.