Esta alianza tiene sentido, las de enfrente son por desesperación: Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia de la República, dijo que la coalición que están firmando entre Nueva Alianza, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) "tiene sentido" y no sólo es por "desesperación".



Tras la solicitud que hizo a la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Nueva Alianza para contener como por la Presidencia de la República dijo que: "las demás son alianzas por desesperación. Está tiene sentido. No sólo busca el poder por el poder".



Se comprometió a promover durante su proyecto educación de calidad, aprendizaje en la primera infancia y el desarrollo científico en el país.



Más temprano y ante medios de comunicación, Meade Kruibreña

criticó las alianzas opositoras y aseveró que sólo confunden y desencantan al electorado.



Ante la conformación de las coaliciones electorales para 2018, aseguró que mientras los partidos que apoyan su postulación – suman voluntades y propuestas, mientras que las coaliciones de sus opositores de Morena con el PT y Encuentro Social, por un lado, y el PAN y el PRD, por el otro, son contradictorias.



“Hemos visto caso tras caso cómo los gobiernos que se hacen de aquellos que compitieron en alianza resultan en gobiernos carentes de propuesta y funcionalidad. No se puede entender en una alianza que estén sentados en una mesa a quien cree que Corea del Norte es un buen modelo de desarrollo y quien cree que la educación en México todavía tendría que ser confesional. Una alianza de ese tipo desencanta a uno y otro, divide, confunde y resta”, manifestó.



Y agregó que una alianza, que suma a adversarios históricos e ideológicos, confunde a los que creen en los principios del PAN o del PRD.

En un encuentro con representantes de los medios de comunicación, en el que estuvo acompañado por la dirigencia priista encabezada por Enrique Ochoa y Claudia Ruiz Massieu, así como por el coordinador y vicecoordinador de su equipo, Aurelio Nuño y Eruviel Ávila, Meade también se refirió al tema de la seguridad, para lo cual indicó que es necesario que se redoblen esfuerzos.



"Tenemos que enfrentar con mayor inteligencia el reto de las armas y todos los estudios que hemos venido viendo acredita que la presencia de armas exacerba el reto de la violencia, tenemos que acabar con el dinero de los carteles y tenemos que hacer el centro de nuestra estrategia la inteligencia y el combate a los recursos ilícitos, tenemos que modificar nuestro marco normativo en los delitos que más nos duelen”, apuntó.



El abanderado de la coalición “Meade Ciudadano por México” también se refirió a algunas de las propuestas que han comenzado a hacer otros precandidatos y aseguró que los mexicanos saben cuando los están engañando.



“Cuando alguien les plantea algo irresponsable, que va a poner en riesgo su estabilidad, saben que tienen que ser cuidadosos”, consideró.



Meade indicó que cuando ven que los opositores presentan propuestas que no descansan en realidad ni en lógica, entonces se refuerza la convicción de que desde el PRI se pueden articular propuestas de cambio.