ALDF pide a titular de Sacmex explicar carencia de agua en Iztapalapa

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) emplazó al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Ramón Aguirre Díaz, a presentar en los próximos cinco días un informe sobre las causas por las cuales no se ha normalizado el servicio de agua potable en la delegación Iztapalapa, luego de las afectaciones a la red hidráulica por el sismo de septiembre del año pasado.

Durante la sesión de este miércoles, los legisladores de la Comisión Permanente avalaron la propuesta presentada por la diputada del PRD, Rebeca Peralta León, quien también demandó que el funcionario explique las razones por las cuales no se atiende a los ciudadanos que solicitan la condonación o excepción de pagos como lo establece el Código Fiscal de la Ciudad de México.

Indicó que el suministro de agua potable es una necesidad básica que debe ser atendida y suministrada por los gobiernos en beneficio de su población. “Hoy, la Ciudad de México enfrenta una dura crisis de suministro de agua potable, ello se debe a diversos fenómenos como son la falta de mantenimiento de la red de tuberías, la sobre explotación de los mantos acuíferos, además de un escaso y deficiente estudio de impacto ambiental que permita reabastecer naturalmente este recurso”, refirió.

La legisladora local lamentó que Ramón Aguirre se muestre indiferente al conflicto que enfrenta la delegación por la escasez del líquido. “A más de 40 años de desigualdad que vive Iztapalapa para que se le suministre de manera equitativa agua potable para sus pobladores, podemos dar cuenta de la indiferencia por parte de la Sistema de Agua de la Ciudad y de su titular, teniendo que mitigar esta deficiencia a través de camiones cisterna que, como legisladora, he tenido que gestionar a través de la delegación”, señaló.

Expresó su preocupación de que el personal del Sacmex realiza restricciones del servicio en domicilios ubicados dentro de la delegación Iztapalapa; “varios vecinos me han manifestado su descontento por estas acciones, indicándome que es un abuso de autoridad ya que no es suministrado con regularidad el agua a sus domicilios y encima de todo por contar con adeudos de dos o más pagos del servicio de agua, sin mediar más, proceden a restringir el servicio. Servicio que, aclaro, no les es cubierto, pero sí les es cobrado”.

“Pero resulta más preocupante que el personal del Sacmex se niegue a recibir la documentación de vecinos, que se gestiona a través del Módulo de Orientación y Quejas Ciudadanas, para la aplicación de condonaciones o excepciones de pago, a personas de la tercera edad, personas con discapacidad o en estado de vulnerabilidad; circunstancias que agravan la ya lamentable y notoria falta de atención del Sistema de Agua de la Ciudad de México hacia los habitantes”, agregó.

Consideró que es grave que Ramón Aguirre no emita alguna recomendación a sus trabajadores, a efecto de inhibir la práctica de restricción a personas de la tercera edad, pensionados o en estado de vulnerabilidad que prohíbe el propio artículo 177 de Código Fiscal.