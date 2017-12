Alcaldes conforman 'Fuerza Sur' en Edomex en apoyo a Juan Zepeda

TOLUCA.- Alcaldes de siete municipios del Estado de México anunciaron la conformación del bloque “Fuerza Sur” que, además de dar a conocer su apoyo a la precandidatura de Juan Zepeda al Senado de la República en coordinación con corrientes como los Galileos, ADN y Nueva Izquierda, pidieron sea reconocido su trabajo a la hora de definir las candidaturas para las elecciones del 1 de julio de 2018.



Aclararon que esta agrupación no significa un rompimiento en el interior del perredismo mexiquense.



Omar Ortega Álvarez, líder estatal del PRD, adelantó también que tienen hasta el 19 de enero para definir si van o no en coalición con el PAN y MC y actualmente valoran qué tipo de frente será: flexible, parcial o total, aunque por lo pronto, en cuanto a candidaturas para alcaldías estiman que 32 serán para Acción Nacional; 29 para perredistas y 10 a Movimiento Ciudadano, lo que supondría que en el resto de los municipios el sol azteca irá solo.



Lo importante, es tener candidaturas ganadoras porque en algunos sitios no podrán lanzar una coalición total ya que hay condiciones naturales que no darán para ganar y serán muy selectivos. “En este momento no podemos decir cuáles son, sería hasta el 10 de enero”, dijo.



Juan Zepeda, excandidato a la gubernatura mexiquense, comprometió por su parte, que el PRD aportará 2 millones de votos en la jornada del próximo año y destacó que el PAN y Movimiento Ciudadano deberán hacer lo mismo a fin de que la coalición política que han formado gane la mayoría de los espacios públicos y él quede como senador en la primera fórmula.



En una rueda de prensa en Toluca a la que acudieron los presidentes municipales de Luvianos, Aníbal Martínez; San Simón de Guerrero, Ruperto Mora; Tlatlaya, Eulogio Quiles; Villa Guerrero, Tito Maya; Zacazonapan, Saul Benítez; Amatepec, Félix Gallego e



Isidro Fabela, Leonardo Mondragón, se pidió que el PRD no entre a un proceso de desgaste a la hora de elegir a sus candidatos a diputaciones federales, locales, alcaldías, regidurías y sindicaturas.



Solicitaron que en su lugar, privilegie las postulaciones de unidad en su Consejo Estatal Electivo en el que ADN y Nueva Izquierda podrían imponer su fuerza ya que representan más del 75% de las posiciones y en el máximo órgano partidista las definiciones se darán con solo 60% de los votos de los consejeros.



Zepeda mencionó que el PRD pasa un momento inédito “donde estamos privilegiando la unidad y aprendiendo de los errores cometidos; es una muestra de unidad esta precandidatura y si en la elección de junio hubiésemos hecho esto con responsabilidad el resultado hubiese sido distinto”. Dijo que está “puestísimo” para revindicar al PRD “y no tengan duda vengo a morirme en la raya”.