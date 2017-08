Alcalde de Mazatepec, Morelos dejará cargo tras homicidio de colaborador

MAZATEPEC.- El presidente municipal de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, anunció su decisión de dejar el cargo e incluso abandonar Morelos luego de que esta mañana fuera asesinado su secretario particular, David Santos Roldán.



"No hay condiciones para continuar en el cargo, yo había decidido sostenerme a pesar de las amenazas de la delincuencia organizada pero este es un mensaje claro y tendré que irme no sólo del municipio sino del estado", dijo el edil que presentó una denuncia por amenazas del grupo denominado Los Rojos ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado.



Toledo Bustamante apareció en un video en el que sujetos embozados le exigían el pago de cinco millones de pesos y ante su negativa lo hincan y amagan con dispararle hasta que acepta pagar una cuota y dar de alta en la nómina a un enviado del grupo delictivo.



Luego de la difusión del video, el alcalde compareció ante el Ministerio Público y reconoció ser la persona que aparece en las imágenes, que los hechos fueron unos días antes de que tomara posesión del cargo y que al final había venido pagando 25 mil pesos mensuales, "al igual que otros alcaldes del sur de Morelos".



La mañana de este miércoles, su secretario particular, David Santos Roldán, fue asesinado cuando salía de su domicilio en el centro de Mazatepec.



"En la agresión participaron dos personas del sexo masculino que se dieron a la fuga a bordo de un vehículo taxi de Alpuyeca", dice un comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado en el que confirma el deceso y advierte que "no descarta ninguna línea de investigación.