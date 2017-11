Ahued recibirá premios por programa 'Médico en tu Casa' en Italia

CIUDAD DE MÉXICO.- Armando Ahued Ortega, titular de Salud del Gobierno de la Ciudad de México sostuvo un encuentro, este miércoles con el Papa Francisco en el Vaticano, a quien entregó el programa Médico en tu Casa y una misiva, a nombre del mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa.



Además el funcionario capitalino recibirá en representación del jefe de Gobierno, el “Premio Speciale Giuiria per la Attivitá Instituzionai”, por el programa Médico en tu Casa; además recibirá el galardón “Giuseppe Sciacca” entregado por Italia y El Vaticano.



La ceremonia de premiación será en la Universidad Urbaniana, en la Ciudad del Vaticano, el próximo sábado; el galardón será entregado por Bruno Lima, presidente de la Fundación y del Premio, acompañado de Cosmino María Ferrari, subsecretario italiano de Justicia y/o Angelo Giustini, de la Guardia de Fiaza italiana.



Ahued Ortega representará al jefe de Gobierno en una reunión con embajadores de México en Italia y en la Santa Sede y se entrevistará con la ministra de Salud Italiana, Beatrice Lorenzin.



También realizará un recorrido por la Santa Sede en compañía de un Comité Diplomático encabezado por Dimitris Avramopoulos, comisario de la Unión Europea, y una visita a la Sede de la Universidad Urbaniana.



El éxito del programa Médico en tu Casa radica en brindar atención integral a quienes no cuentan con seguridad social y que por su condición económica o de salud no pueden desplazarse a un hospital o centro de salud.



Se ha convertido en un referente nacional e internacional que es replicado en 12 estados de México y en diferentes países de América Latina, Europa y Asia, entre los que destacan Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Lituania, Uruguay, Panamá, Ucrania.