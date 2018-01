Ahora puedes rectificar o cancelar tus datos personales

CIUDAD DE MÉXICO.- Para evitar que tus datos personales sean utilizados por bancos o instituciones, o sean parte de una base de información, puedes hacer uso de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).



De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales (INAI), estos derechos te permiten acceder a tus datos personales, rectificarlos, solicitar que se eliminen o cancelen de alguna base de datos, así como a oponerte a que se utilicen.



Por ello, el organismo lanzó una guía en su sitio de internet (www.inai.org.mx), donde te indica ante quién puedes presentar las quejas o denuncias sobre el tema.



El derecho de acceso te permite solicitar tus datos que se encuentren en las bases de datos, sistemas, archivos, registros o expediente de alguna empresa, institución u organismo que los posea, almacene o utilice, así como de conocer información relacionada con el uso que le da a tu información personal.



El de rectificación te permite corregir tus datos personales cuando son inexactos, incompletos o no están actualizados.



Respecto al derecho de cancelación puedes pedir que tus datos personales sean eliminados de los archivos, registros, expedientes, sistemas o bases de datos del responsable que los posee, almacena o utiliza.



Y el derecho de Oposición te brinda la oportunidad de exigir que tu información no sea utilizada para ciertos fines o requerir que se concluya su uso para evitar un daño personal.



Sin embargo, el INAI aclaró que "no siempre se podrá impedir el uso de los datos personales cuando sean necesarios por alguna cuestión legal o para el cumplimiento de obligaciones".