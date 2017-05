Agreden a rector de la Universidad Autónoma de Guerrero

La camioneta del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) Javier Saldaña Almazán, fue baleada en el puerto de Acapulco, pero él no se encontraba en el vehículo.



La camioneta del rector de la Máxima Casa de Estudios fue interceptada por desconocidos que iban armados, hicieron el alto al conductor de la unidad, pero el chofer no se detuvo, maniobró para escapar y fue cuando le dispararon.



La unidad blindada donde generalmente se traslada Saldaña Almazán presenta tres impactos de bala en el medallón.



Hasta el momento no se ha reportado que haya lesionados por estos hechos ya que el blindaje de la camioneta protegió al conductor, quien viajaba solo.



Desde febrero del 2016, el rector Javier Saldaña Almazán, habría hecho público que él y por lo menos cuatro funcionarios de su administración recibían amenazas vía telefónica y fueron extorsionados por miembros de la delincuencia organizada.



También dijo que desde ese momento habría interpuesto las denuncias correspondientes por esos hechos.



El pasado jueves el rector informó que se había reunido con el comandante del 50 Batallón de Infantería, Salvador Cordourier Solórzano, a quien solicitó que elementos militares vigilen de manera permanente los campus norte y sur de la Máxima casa de estudios en Chilpancingo, porque se ha visto a personas extrañas a los universitarios merodeando los planteles.



Indicó que la petición fue para evitar que estudiantes, académicos o administrativos de la UAGRO sean víctimas de hechos delictivos.