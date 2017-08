Afirma abogado de Lozoya: está en casa y no se fugará

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Lozoya no piensa fugase para evadir la acción de la justicia, reiteró su abogado, el penalista Javier Coello Trejo, quien afirmó que hasta el momento no hay orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex por el caso Odebrecht.



En entrevista con El Financiero, Coello aseguró que Lozoya se encuentra en México, en su domicilio de la capital. “Anoche hablé con él, está en su casa, está tranquilo”, detalló.



Aunque la PGR mantiene una investigación contra el exdirector de Pemex, según el abogado no hay aún ninguna evidencia de que haya consignado el expediente ante un juez de Control y, por tanto, resulta completamente falso que haya orden de aprehensión en contra.



“Lo de la orden de aprehensión es falso por una simple razón, para que haya una orden de aprehensión tiene que haber una imputación ante un juez de Control, por lo cual es mentira, imágenes de nada más, ya no es como antes de que por abajo del agua sacan órdenes de aprehensión”, agregó.



___¿Está entonces confirmado que no hay orden de captura?



___Eso es completamente falso, por supuesto.



___¿A qué atribuye usted toda esta rumorología?



___A lo mismo, todo eso rumor, todo es mediático.



___Dijeron que estarían dispuestos a enfrentar a la justicia, ¿se mantiene?



___No dijimos que estábamos, dijimos que estamos y seguimos en la misma posición.



___Este tipo de rumores alientan la idea de que el señor Lozoya puede darse a la fuga…



___No, no, no, eso no es cierto, Lozoya, anoche hablé con él, está en su casa, está tranquilo.



La PGR indaga a Lozoya, luego de que directivos de Odebrecht señalaron ante autoridades de Brasil y de México que entregaron 10.5 millones de dólares al exdirectivo de Petróleos Mexicanos a cambio de adjudicaciones de obras.





Dijeron que las entregas de dinero se hicieron a través de depósitos a cuentas que Lozoya les refirió y las cuales fueron abiertas en las Islas Vírgenes Británicas y Liechtenstein.



La acusación estuvo al cargo de Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva, ejecutivos de la empresa brasileña quienes testificaron contra Lozoya y otras autoridades de países de Latinoamérica.