Advierte Cordero que como está, la Fiscalía fracasará

CIUDAD DE MÉXICO.- Ernesto Cordero, presidente del Senado, afirmó que en el caso del fiscal general, “el problema no es el fiscal, sino la Fiscalía. Cómo está el diseño que se aprobó en la Constitución, tú puedes poner al más santo de fiscal y no va a resolver nada porque el diseño es muy malo, con el diseño actual, la nueva Fiscalía hereda muchos de los problemas de la anterior Procuraduría General de la República”.



En entrevista con El Financiero, aseguró que “una vez que baje la pirotecnia de este asunto y se acaben los pretextos, hay que replantearlo, hay que tomarnos un tiempo para hacer un diseño integral de una Fiscalía que nazca sana, que nazca fuerte y que pueda cumplir con los objetivos para los que fue creada. Así como está va hacer otro fracaso. Si nada más quitamos el pase automático no vamos a resolver absolutamente nada”, apuntó.



Cordero aceptó que aunque “el pase automático sí era una muy mala idea, tampoco se le puede negar a nadie el derecho participar en un proceso de selección. El abogado Cervantes, como cualquier otro abogado del país que tenga y aspire a ser fiscal, bueno pues que participe en un proceso de selección; lo importante es que el proceso de selección sea lo suficientemente robusto para que escojamos o lleguen a la selección las personas idóneas el cargo, entonces yo creo que nadie le puede negar participar en el proceso ni a Cervantes ni a ningún otro abogado del país”.



Confirmó que una vez que ya se resolvió la crisis en San Lázaro, “pues no podíamos orillar al del país a una crisis institucional como irresponsablemente nos estaban orillando, el Senado está listo para recibir lo que manden de allá y darle el trámite correspondiente, sobre todo tratándose de una reforma constitucional en la que se escucharán todas las voces.



Sobre la crisis en el PAN, Cordero insistió en que “es por la dualidad y esquizofrenia de Ricardo Anaya, de querer ser presidente y candidato.



“Tú no puede ser juez y parte, tú no puedes utilizar todos los recursos de los que dispone un partido, como son candidaturas, negociaciones, recursos, spots, para una ambición personal. Yo creo que esto no se vale, porque cuando haces eso te confundes y todo lo ves desde esa óptica; y todo cuando ves desde esa óptica: o están contigo o están contra ti”, apuntó Ernesto Cordero.



Reveló que también en la Cámara de Diputados un grupo de legisladores están padeciendo porque no coinciden con la dirigencia, ya no los dejan entrar al grupo y les quitaron todos los servicios que tiene el resto de los diputados.