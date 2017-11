Además del Rébsamen, en Tlalpan violan la ley 9 escuelas

CIUDAD DE MÉXICO.- No sólo el Colegio Enrique Rébsamen está repleto de irregularidades en su construcción y actividad escolar, otras nueve escuelas particulares en la colonia Nueva Oriental Coapa también violan el uso de suelo o rebasan los pisos autorizados de construcción, denunciaron vecinos en la demarcación.



En conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes el dirigente del PRD capitalino, Raúl Flores, y el diputado local del mismo partido, Luis Alberto Chávez, Susana Calderón, vecina de la colonia, de apenas ocho calles, pero con nueve colegios privados, “todos irregulares”, señaló que es “lamentable pensar que si hace un año hubieran actuado las autoridades delegacionales, tal vez se hubiera derrumbado el plantel, pero sin niños”.



Al hacer un recuento, Susana Calderón recordó que a la “delegada de Tlalpan, en audiencia pública en septiembre del año pasado, se le entregó en mano propia un escrito firmado por vecinos de la colonia, para que normalizara la situación, pero la delegada contestó: “les puedo firmar todo lo que quieran, todas las cartas que me lleven, pero no pienso hacer nada, porque la zona de Coapa no es prioritaria para mi gobierno”.



Expuso que de los nueve colegios privados que hay en esa colonia, ninguno cumple con el uso del suelo y todos eran casas que fueron adaptadas como escuelas. Detalló que la secundaria del Colegio Alejandro Guillot excede el número de pisos, la norma sólo permite tres y tiene cuatro. El inmueble que alberga la prepa Guillot tiene certificado de zonificación que le permite funcionar como como jardín de niños, pero es bachillerato.



El Colegio Palmerston y el City College eran casas y se adaptaron para colegios; el Centro de Estudios Físicos Matemáticos (Conamat) está incluso metido en una unidad habitacional.



En cuanto al colegio Ashmont School, su uso habitacional permitido es de sólo tres niveles, pero tiene cuatro; el Gymboree, el Monterde y el Kindergym Coapa, no tienen ningún certificado que le permite funcionar como preescolar y primaria, pero lo hacen.