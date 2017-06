Acusan a presidente del PAN-Mérida de dañar calles remodeladas 

Jesús Pérez Ballote, presidente del PAN de Mérida, fue acusado por Christopher Rubio, quien trabaja como su chofer, de ser el responsable de dañar con ácido las calles recién pavimentadas de Mérida, acción que causó molestia a los lugareños.



Luego de acusar a Pérez Ballote, Christopher Rubio fue citado a comparecer y en su declaración afirma que el Presidente del PAN en la entidad recogió a una persona identificada como Roger Moo, a quien convenció de subir al auto y leer un guión mientras era grabado, para después ofrecerle la cantidad de 80 mil pesos a cambio de leerlo, el cual mencionaba que los derrames fueron planeados por el gobierno estatal y en complicidad con la empresa que trabajaban.



"Aproximadamente entre seis cuadras me dicen que me pegue a un costado. Me pego y ya el señor Jesús Pérez le dice a este señor Moo que tiene que aprenderse un guión, le da un guión y que él lo tiene que recitar. El señor dice que no, que se puede meter en problemas y le ofrecen una cantidad de dinero” aseveró Rubio.



Entre sus declaraciones, Christopher Rubio aseguró que en varias ocasiones escuchó al presidente del PAN planear dicho derrame, de manera que no fueran identificados a través de las cámaras de la ciudad de Mérida.



El pasado 1 de junio, Jesús Pérez Ballote fue citado para rendir su declaración en la que convocó a una rueda de prensa para sacar a la luz una grabación, donde se escuchaba una conversación con Roger Moo dentro de las instalaciones del PAN municipal.



La Fiscalía actualmente se encuentra reuniendo información, luego de las declaraciones de Christopher Rubio, para llegar a esclarecer dichas acciones y dar la sanción determinada e investigar al presidente del PAN, Juan Pérez Ballote, por ser el presunto responsable de dañar las calles de Mérida con ácido.