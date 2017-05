Acusa Delfina compra de votos, 'le apuestan al billetazo'

NAUCALPAN.- Delfina Gómez, candidata por Morena a la gubernatura del Estado de México, dijo que ha comenzado "un intento de compra de votos", espionaje y guerra sucia.



Explicó que hasta ahora se ha visto que les quitan credenciales a los ciudadanos y "no nos podemos confiar, porque le están apostando a ganar con billetazos".



Durante el evento que tuvo en el municipio de Naucalpan, al lado de Andrés Manuel López Obrador, comentó que siente que ha habido "espionaje" en su campaña, debido a que se encontró en su camioneta un dispositivo de geolocalización.



"Yo siento que sí ha habido espionaje. Yo sólo pido que sean respetuosos con la decisión de los ciudadanos, que esto se realice como debe de ser. En el marco de 'no guerra sucia'".



-¿Espionaje del Partido Revolucionario Institucional?, se le cuestionó a la candidata por Morena.



"Sí. En todos lados los tenemos. Ahorita se está cayendo en quitar credenciales. La gente no quiere denunciar por miedo, invitamos a que se revise", explicó.



Durante su mensaje a la gente de Naucalpan, a Delfina se le quebró la voz cuando habló sobre las acusaciones que le han hecho sobre quitarle el salario a sus trabajadores y sus gastos de campaña.



"Yo no tengo que explicarles nada a ellos. A Alfredo del Mazo, a Josefina Vázquez Mota. Que no me quieran poner en el mismo costal que el de ellos", dijo conmovida