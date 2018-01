Presunto homicida de modelo argentina estaba en Colombia: abogado

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Alejandro Axel Arenas Reyes estaba en Colombia cuando sucedió el homicidio de Karen, una edecán argentina, en un hotel de la capital, dijo el abogado Emiliano Robles Gómez Mont.



En entrevista en Radio Red explicó que el día del homicidio, el 27 de diciembre, el actor se encontraba en Medellín con su novia y que lo demostrará en la audiencia que se llevará a cabo este lunes, para definir si es vinculado o no a proceso.



Dijo que salió del país el 25 de diciembre y regresó el primero de enero.



Para ello, agregó, presentará el pasaporte sellado, así como diversos documentos, uno de ellos del Instituto Nacional de Migración (INM) con el que demostrará que Arenas Reyes salió del país, así como las referencias de geolicalización de su teléfono celular.



Y aunque autoridades dijeron que el actor conoció a Karen en una escuela de actuación, el abogado aseguró que no la conocía ni tuvo una relación con ella.



Además, Robles Gómez Mont señaló que en uno de los testimonios hay inconsistencias, pues el único testigo que lo vio sin casco declaró que no lo había visto bien, no tenía elementos para describirlo ni mucho menos reconocerlo.



Karen fue encontrada sin vida en una habitación de un hotel ubicado en la colonia San Juan, delegación Benito Juárez, con un impacto en la cabeza el pasado 27 de diciembre.



De las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se encontraron elementos para detener y luego dictarle prisión preventiva al histrión.