Acepta Barrales que violó el Estatuto del PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, aceptó ante la Comisión Nacional Jurisdiccional de su partido que sí violó el Estatuto perredista al ocupar simultáneamente la presidencia nacional y un escaño en el Senado de la República, pero que lo hizo por el bien de éste.



Barrales fue denunciada ante la Comisión Jurisdiccional hace unos meses y, como parte del procedimiento abierto en su contra, ayer estaba citada para comparecer ante ese órgano, aunque finalmente envió a un personero que simplemente entregó un documento con sus alegatos.



En este documento, del que El Financiero tiene copia, Barrales esgrime tres razones por las cuales ha ejercido simultáneamente los dos encargos, pese a que el Artículo 111 del Estatuto lo prohíbe expresamente.



La primera razón que señala es que “el artículo 111 es anticonstitucional, ya que ni la Carta Magna ni las leyes reglamentarias en materia electoral existe la prohibición de que un dirigente partidista pueda ser senador o diputado”.



Respecto de este alegato, Carlos Sotelo, dirigente de la corriente Militantes de Izquierda (MIZ), dijo que “Barrales puede alegar lo que quiera, pero en este momento no se discute si el artículo 111 en inconstitucional o no, existe, está vigente y por tanto hay que respetarlo”.



El segundo alegato de Barrales del porqué el ejercicio de dos encargos se refiere a la situación por la que, en el momento en que decidió regresar a ocupar su escaño, atravesaba la fracción parlamentaria de su partido.



Cabe recordar que al menos doce senadores perredistas decidieron abandonar las filas de ese partido e integrarse a la bancada del Partido del Trabajo, donde están aglutinados todos los morenistas, que no tienen bancada propia.



Así, Barrales apunta que “se tomó la resolución urgente y se concluyó que, al ser la suscrita senadora de la República y ver el desequilibrio de fuerzas dentro de nuestro grupo parlamentario, se hacía fundamental mi presencia como senadora a efecto de dar cauce a la crisis y asegurar el control y la existencia del grupo parlamentario”.



Ante esto, Sotelo García señaló que “Barrales estaba en su derecho de regresar a controlar la bancada del Senado, pero si quería hacerlo bajo los cauces del Estatuto, debió renunciar a la presidencia del partido”.



Finalmente Barrales expone la causa por la que decidió no renunciar a la presidencia del PRD, al señalar que “tan fue correcta y acertada la decisión tomada, que se cuenta con un grupo parlamentario estable en el Senado de la República y no se generó una crisis al interior del partido”.