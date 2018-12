Acción Nacional se manifiesta a favor del incremento salarial

El PAN manifestó su apoyo al aumento salarial anunciado por el gobierno federal, sin embargo, señaló que habrá que ver si ese incremento está por arriba de la línea de bienestar que marca el CONEVAL para que sea por lo menos lo mínimo indispensable.

“Todo lo que sea incrementar el salario a los trabajadores nos manifestaremos a favor y lo apoyaremos”, señaló el presidente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, quien agregó que todos los incrementos salariales son apoyados por su partido porque estos provienen del esfuerzo de la persona, porque dependen de su trabajo y el trabajo debe ser bien pagado.

En el tema del Presupuesto 2019, dijo también que lo que esperan de Morena y del nuevo gobierno es diálogo y sensibilidad para poder tener un paquete económico que genere crecimiento y no solo clientelismo.

“Nosotros vemos en este paquete económico un populismo tal porque todo está enfocado al programa social, a la dádiva y no a la inversión que genera crecimiento”, acusó.

El dirigente señaló que no ha habido un país en el mundo que salga de pobre con programas sociales. “Lo que requerimos es inversión que genere trabajo y la obligación del gobierno es generar las condiciones para que todos los mexicanos puedan tener un trabajo y por sí mismos puedan salir adelante”, sostuvo.

Pidió, por otro lado, calma al gobierno federal ante “la diarrea constitucional” que se avecina. “Guardia nacional, consultas, educación, el INEE, referéndum, plebiscito, vienen como seis reformas constitucionales a fin de año, eso es inaceptable”, dijo.

Apuntó que no se puede estar legislando en las rodillas, sin analizar a fondo los impactos que una reforma de ese calado pueda generar. Explicó que “lo que le pedimos es que no corra prisa el gobierno, todavía tienen seis años para poder hacer las cosas. Acción Nacional apoyará lo que sea bueno pero ni siquiera dan oportunidad de ver si es bueno o no”.

“Le pedimos calma al gobierno federal para poder transitar de forma adecuada en muchas de las propuestas que están tratando de impulsar, que algunas pudieran ser adecuadas, pero ni siquiera nos están dando la oportunidad de entrar a la discusión tema por tema”, abundó.

Lamenta disminución de recursos en universidades

Por otra parte, lamentó la disminución del presupuesto en las universidades del país y dijo que esto es una incongruencia porque se bajan los recursos “pero por otro lado, se habla de crear nuevas universidades cuando no se está atendiendo adecuadamente a las actuales”.

El dirigente panista dijo que “estas son cosas que nos sorprenden, que hayan bajado el presupuesto en las universidades, en el campo, en ciencia y tecnología, en cultura y por otro lado se asignan partidas a rubros que han propuesto desaparecer como el del Estado Mayor Presidencial”.

“Nos preocupa menos recursos para estados y municipios en proyectos de inversión y como ello nos preocupa que se estén estimando partidas que ya no van a ser usadas como la del Estado Mayor Presidencial, por eso creemos que es presupuesto inercial, donde todo lo que se señaló de los presupuestos pasados hoy lo estamos viendo en este paquete económico”, dijo.

No obstante, insistió que confían en que Morena se abra al diálogo, a la discusión y a la corrección de ciertas partidas pues “nos preocupa que nuevamente use y abuse de su mayoría en la Cámara de Diputados, porque han dicho que no le moverán una sola coma y que piensan aprobar el presupuesto en los términos enviados”.