Acción Nacional avaló autonomía de PGR pero no pase automático

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma político-electoral de 2013 fue votada favorablemente por la TOTALIDAD de los senadores del PAN y por 110 de los entonces 114 diputados. Sin embargo “en aquel momento, se consideró un enorme avance dotar de autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República (PGR) y transformarla en una Fiscalía General," afirmó el PAN en un comunicado.



Lamentablemente no fue materia del debate el tema del llamado "pase automático".



Sostiene que el dictamen de la ley orgánica de la Fiscalía General, aprobado en la Cámara de Diputados en diciembre de 2014, “NO contó con el voto favorable de Ricardo Anaya Cortés, quien entonces había pedido licencia a su cargo de diputado."



Señala que “el proceso legislativo permite rectificar. Por eso hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios, y muy especialmente a los del PAN, para que se elimine el "pase automático" de actual Procurador a Fiscal General, y se garantice una Fiscalía apartidista e independiente”.



Por otra parte y luego de que varios panistas han solicitado la renuncia de Ricardo Anaya como presidente nacional, los presidentes de los 32 Comités Directivos Estatales del PAN enviaron una carta a Ricardo Anaya, para manifestarle su respaldo, así como a la decisión de la Comisión Permanente de no avalar un Fiscal a modo. Respaldamos a quien ha venido desarrollando un gran trabajo al frente del Partido Acción Nacional. Respaldamos la decisión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de evitar el pase automático del actual Procurador General de la Republica a Fiscal General