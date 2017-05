Absurdo, un frente vs. el PRI, el enemigo es AMLO, afirma Lozano

El panista Javier Lozano afirmó que es absolutamente absurdo crear un frente opositor al PRI; lo que tienen que hacer, dijo, es poner el foco en el verdadero enemigo a vencer, que es “el farsante de Andrés Manuel López Obrador y todo lo que representa Morena”.



“La alianza no está mal, la celebro, yo soy proalianzas y quiero alianzas en todo el país, incluyo Puebla, pero me parece ridículo que sigan pensando en el PRI, cuando no tiene la mínima posibilidad de ganar en 2018”, aseguró.



En entrevista con El Financiero, Lozano Alarcón dijo a título personal: “si no vamos a tener la segunda vuelta, la hagamos de facto, que se privilegie el voto útil y entonces unos y otros voten por quien pueda ganarle a López Obrador, que es un verdadero peligro para México”



Reconoció que el PAN no tiene ninguna posibilidad de ganar solo en 2018, por lo que llamó a ser congruentes e ir a un verdadero frente, una alianza en la que se piense bien contra quién, pero no contra el PRI, porque ya está derrotado.



En respuesta, el senador Miguel Barbosa afirmó que el frente opositor PAN-PRD no es contra el PRI, sino contra López Obrador. “El contendiente a vencer es él”, dijo en conferencia de prensa.



Apuntó que el frente opositor “es un error político, y están en curso reuniones formales y reales del PRD con los grandes ricos de México, que son los que realmente mandan en el PAN, para convencerlos de apadrinar esta coalición, con un sólo propósito: parar a López Obrador”.



Agregó que esto “es un intento adelantado de control de daños, en razón de que el PAN tiene claro su desfondamiento y necesita construir un escenario de salida rumbo al 2018”.



Damián Zepeda, secretario general del PAN, indicó que la posible alianza del PAN y PRD es una buena noticia para México, pues tiene como objetivo fundamental construir un mejor país, pero aclaró que el PAN no coincide ni con el PRI gobierno ni con el populismo o la salida fácil que representa Morena.



Señaló que “este tipo de esfuerzos no son por una persona, son para mejorar el país y la realidad del país es que tenemos dos grandes problemas: por un lado un PRI, corrupto y corruptor, que ha hecho las cosas muy mal; por otro lado, un populismo simplista, representado por López Obrador”.