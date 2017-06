Abrirán 678 casillas para gobernador y 620 para diputados locales en Nayarit

ME urna. (Especial)

NAYARIT.-El Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) determinó por unanimidad, recontar 678 casillas de mil 624 que se instalaron en todo el estado, para la elección a gobernador, porque mil 68 estaban señaladas con alguna causal de recuento, y el artículo 213 de la Ley Estatal Electoral establece que de existir el 20% de casillas con incidencias, se aplicaría esta medida, señaló el presidente del instituto, Celso Valderrama Delgado.



Para la elección de diputados también habrá recuento en 620 casillas, y será en los Consejos Municipales dónde se abran los paquetes en presencia de representantes de partidos y autoridades electorales; la disposición legal señala que el recuento es total, pero como ya habían cómputos parciales sobre estas elecciones a gobernador y diputados, el avance es de 41.75%.



El consejero afirmó que la constancia de mayoría para el gobernador electo y los diputados locales, no se entregará aún, si no hasta que termine el recuento; además después de ello, habrá que esperar cuatro días para saber si existe impugnación sobre los resultados obtenidos, y si no, se podrá entregar el documento.



Valderrama Delgado afirmó que "Según el artículo 213 de la Ley Estatal Electoral señala que si en el 20% de las casillas existen inconsistencias, hay recuento total, y las causas son diferentes: porque el cata venía dentro del paquete, o hay diferencias entre resultados de las actas, paquetes con alteraciones o abiertos, y estamos obligados por la ley a hacer recuento", indicó Celso Valderrama.



Además mencionó que este procedimiento no revertirá el resultado de la elección y que por el contrario "en un recuento se amplía la diferencia a favor de quién lleva la ventaja de la votación"; luego de la sesión donde se llevó a acabó este acuerdo, el consejo se declaró en receso por 72 horas.



Por su parte, el representante del Partido del Trabajo (PT) ante el consejo local del IEEN, Pedro Pérez Gómez advirtió que este martes presentará un recurso de impugnación sobre el acuerdo para el recuento total de votos, ya que considera que los resultados pueden favorecer a partidos que necesitan incrementar su porcentaje para alcanzar una diputación plurinominal (representación proporcional) o ganar otra posición de este tipo.



"No nos especifican con claridad cuáles son las causales de cada casilla señalada, y generalizan que es la misma para todas, y esa acción (recuento total) sabemos que puede modificar los resultados", afirmó el petista.