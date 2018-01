Abogado de Gutiérrez presenta queja por tortura ante CNDH

Antonio Collado Mocelo, defensor del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por presuntos actos de tortura en contra de su cliente, quien se encuentra en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 1 de Chihuahua.



En el documento que presentó ante el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el abogado defensor narró las agresiones en contra de Gutiérrez y explicó que ingresan personas a su celda, donde enfrenta una medida cautelar de prisión preventivas, para agredirlo.



“Han entrado personas que de manera violenta le dicen que se ‘agache’, que ‘no levante la cabeza’ y tomándolo de los brazos lo jalan mientras le dicen ‘camina, apúrate’, al tiempo que lo empujan, llevándolo a lo que su representado ubica como el lugar de la enfermería del penal, en el cual le dicen que siga agachado y, pegándole en la cabeza, le mencionan que no puede ver, que cierre los ojos y que no se enderece”, expresó.



En la queja, Collado Mocelo detalló que le han dicho a Gutiérrez “que ya coopere, que mencione que Beltrones y Videgaray fueron los que organizaron todo, que si no lo hace lo van a tener ahí guardado por años, que piense en su familia, ya que lo pueden mandar al área de población general donde se encuentran personas muy peligrosas de diferentes bandas delictivas.”



A través de un comunicado, indicó que el último atropello en contra del exintegrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista se registró a la medianoche del pasado domingo 14 de enero, cuando cuatro custodios del penal ingresaron a su celda, pretendiendo realizar una diligencia sin la presencia de su abogado defensor.



Agregó a que a Gutiérrez se le somete durante todo el día a vigilancia a través de una cámara de videograbación instalada en su lugar de reclusión y tiene una lámpara prendida de manera permanente, lo que le impide descansar, afectando su salud física y mental.



Collado Mocelo dijo que ante estos actos de tortura queda acredita una flagrante violación a los derechos humanos de su cliente, por lo que pidió a la CNDH que realice la investigación correspondiente y se ponga a salvo a su representado.



Además pidió a González Pérez que emita una recomendación a las autoridades responsables, precisando las medidas para la efectiva restitución de los derechos fundamentales afectados y, en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se le han ocasionado a su representado.