Damnificados de Zapata 56 no pararán hasta que haya responsables por derrumbe del edificio

Francisco Gaytán, abogado de los residentes del edificio Zapata 56, indicó que aunque el proceso para la reconstrucción del edificio está avanzando, seguirán con los procesos contra los responsables de la caída del mismo en el sismo del 19 de septiembre de 2017.

"En este caso en particular, debe de haber responsables, no quiere decir que las cosas vayan marchando bien, que no va a haber alguien que no pague por su responsabilidad de haber realizado misiones específicas que derivaron en el derrumbe de un edificio que no debió de haberse derrumbado con un terremoto de esta magnitud, era un edificio nuevo que no debió de haberse caído", indicó en entrevista con Lucero Álvarez para el programa Entre Mercados.

"El que las víctimas estén trabajando proactivamente no quiere decir que las autoridades tengan que deslindar responsabilidades. No importando que exista un cambio de gobierno, nosotros seguiremos trabajando en que los responsables cumplan con sus sanciones específicas, a lo mejor no sólo en el tema de la reparación del daño, pero sí que haya esta sanción específica", agregó.

Añadió que luego de la caída del edificio se iniciaron procesos legales contra los responsables que siguen abiertos.

"A un año pareciera ser que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado tanto tiempo en función de procesos legales que se han iniciado derivados de la caída de este inmueble. Se abrió una serie de procedimientos que hasta hoy siguen abiertos. Represento a algunos de los damnificados en un procedimiento legal que sigue vivo, que sigue abierto", explicó.

Agregó que han habido algunas acciones por parte de la Procuraduría General de la República y algunas personas han sido vinculadas a proceso, aunque fueron liberadas posteriormente.

"Pero se ha hecho una labor de investigación, todas las víctimas han estado involucradas en los procesos de reconstrucción, prácticamente no hemos dejado de actuar. Tanto los abogados de las víctimas y de ellos (los responsables) han generado acuerdos, pero aún no se resuelven", informó.

Ante el cambio de gobierno, Gaytán señaló que los acuerdos logrados hasta el momento con las autoridades deben respetarse ya que es una obligación del Estado y no del gobernante.

"El Estado es quien tiene que responder ante irregularidades que puede realizar su gestión. Las autoridades han estado respondiendo a distintos tiempos y fases, al menos en la Procuraduría, no es culpa del Ministerio Público o del propio procurador, que las diligencias vayan muy lentas, esto tiene que ver con la carga específica y con lo que se va practicando en las investigaciones", explicó el abogado.

Así viven los afectados

Con una ayuda de 4 mil pesos mensuales sólo para renta y algunos viviendo en casa de sus familiares... así se encuentran los habitantes del edificio Zapata 56 a un año del sismo del 19 de septiembre de 2017.

"Estamos recibiendo una ayuda de 4 mil pesos mensuales para renta, ya vamos en una segunda etapa por cinco meses, de parte de las autoridades de la Ciudad de México. La gente ha tenido que ir a vivir con algún familiar, resolver de algún modo.

"Nosotros en particular fuimos afectados con dos departamentos, no vivíamos ahí, los teníamos rentados; yo como profesor universitario me retiré; con las famosas Afores, adquirí aquello y pues recibí tres, cuatro meses de renta y todo se vino abajo", relató Elías Salem, damnificado de este edificio, en entrevista con Lucero Álvarez para el programa Entre Mercados.

Agregó que él se quedó sin pensión ni departamento, y aunque reconoce que el proceso de reconstrucción del edificio está avanzando, no es a la velocidad que los damnificados quisieran.

"Estamos en el proceso de elegir una constructora, formar un fideicomiso, en unos cuantos meses debe de iniciarse. Ya estamos a un paso de iniciar la reconstrucción de nuestro edificio", estimó.

"Don Elías es una de las víctimas que todos sus ahorros y todo lo que había generado lo invirtió y al día de hoy no lo ha podido recuperar", detalló Francisco Gaytán.