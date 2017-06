A Rivera no le preocupa la denuncia pues cuenta con impunidad: Alberto Athié

CIUDAD DE MÉXICO.- Alberto Athié, exsacerdote que interpuso una denuncia contra el cardenal Norberto Rivera por supuestamente encubrir a pederastas, aseguró que a la Arquidiócesis Primada de México no le preocupa la acusación porque “cuentan con impunidad”.



Luego de que el vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar, dijera que la denuncia interpuesta el viernes pasado ante la Procuraduría General de la República no le preocupa ni al cardenal, ni a la Arquidiócesis, Athié dijo en entrevista en Radio Fórmula que Rivera Carrera se sabe impune.



“El gran problema de Norberto Rivera es no sólo que ha encubierto pederastas, sino que se jacta de que nadie puede tocarlo… La verdadera historia de Norberto Rivera va a ir saliendo como sucedió con Maciel; es un encubridor sistemático de pederastas”, aseguró el exsacerdote.



Agregó que “no va a haber un castigo porque el cardenal está protegido por el mismo presidente de la República, a quien le arregló su boda”, y pedió que se investigue cuántos casos de pederastia por sacerdotes se han castigado en el país.



Asimismo, agregó que los delitos de pederastia en la Iglesia católica deberían ser considerados como parte de un crimen organizado, pues no sólo radica en la persona que abusa de los niños, sino en quienes lo cubren, los líderes de diócesis, obispos y el Papa.