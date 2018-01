A pesar del dictamen del TEPJF, canción de MC ya está hasta en Spotify

A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que se deben de cuidar los derechos de niños, niñas y adolescentes en lo spots políticos, el comercial de Movimiento Ciudadano que protagoniza el menor huichol Yuawi sigue sin ser bajado de plataformas como YouTube e incluso ya se encuentra en Spotify.



El pasado 26 de diciembre, el TEPJF indicó que "si en la propaganda se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico, las autoridades electorales deben implementar medidas encaminadas a la tutela de sus derechos, sin que resulte necesario probar que el acto o conducta genere un daño a los derechos de las personas menores de edad".



El Tribunal, por tanto, resolvió que sólo se necesita que se ponga en riesgo el derecho de los menores de edad para que el spot no se transmita. Pero esto no ha sucedido.



En YouTube, mediante el canal de Movimiento Ciudadano, el spot titulado 'Movimiento Naranja - Yuawi - Movimiento Ciudadano' sigue arriba y hasta este momento cuenta con más de 6.3 millones de reproducciones.



Mientras que en Spotify, la canción 'Movimiento naranja regional' -la misma del spot de Yuawi- fue liberada hace unos días en la cuenta de Movimiento Ciudadano de dicha red social, que sólo cuenta con una melodía más (la primera versión de 'Movimiento naranja', del año 2015).





FINES PROPAGANDÍSTICOS



De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que integra a 77 organizaciones civiles, el niño Yuawi está siendo utilizado con fines propagandísticos por medio de su talento.



"No está siendo escuchada su voz, sino que es utilizado únicamente como niño talentoso", dijo Redim a la agencia Quadrantín México.



Redim añadió que se están violentando los derechos del niño debido a que lo están utilizando como un instrumento para llamar la atención de un partido político específico.



La Red comentó que sería un caso completamente distinto si en el video Yuawi expusiera los problemas de su comunidad o de él mismo y sus soluciones. En ese caso, sí se estaría escuchando realmente a la persona y no se vulnerarían sus derechos.



Otro caso similar es el del spot de Alejandra Barrales. Se titula 'Máxima mi motivo - Alejandra Barrales' y, como el nombre lo indica, aparece Máxima, hija de la precandidata por la Ciudad de México.



En este spot, se muestran diferentes imágenes de la hija de Barrales, mientras ella cuenta por qué Máxima es su mejor motivación. La menor de edad no habla en ningún momento.