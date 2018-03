ASF no le hará el juego político a nadie, promete el nuevo auditor

El nuevo auditor superior de la federación, David Rogelio Colmenares, aseguró que en su gestión “no habrá cacería de brujas ni le haré el juego político a nadie” de los partidos.

En entrevista con El Financiero, anticipó que, al llegar al cargo, “hará una valoración del trabajo de cada uno en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para hacerla eficaz, para que dé resultados y no sólo observaciones”.

Enfatizó que, más que observaciones, “hay que trabajar en la parte preventiva”.

Lamentó que los partidos políticos y la coincidencia del arranque de las precampañas electorales por la Presidencia de la República, gobernadores, senadores y diputados, con el proceso de elección del nuevo auditor, “han generado un daño relativo a la Auditoría, pero, sobre todo, han generado incertidumbre”.

“Se ha perdido el tiempo y eso ha generado inquietudes respecto a las facultades de quienes interinamente se ocuparon de la ASF. Sin embargo, se puede recuperar el tiempo perdido”, dijo.

Consideró que lo urgente ahora es “que la ASF pueda incidir en los cambios de normativas de los programas que se supervisan; debe haber una mayor coordinación institucional de la Auditoría con la Secretaría de la Función Pública, con las contralorías de los estados y las auditorías estatales”.

 ¿Qué hará en los casos de la estafa maestra, los gobernadores y Odebrecht?

 Primero, informarme cómo están, antes no puedo opinar, pues quizá ni siquiera terminen en el ámbito de la Auditoría. No quiero que la ASF sea un instrumento para la cacería de brujas ni para hacerle el juego político a nadie. Haremos un trabajo institucional. No conozco mucho de los casos y tenemos que ser cuidadosos.

 Hay más de 800 denuncias de la ASF en la PGR y no avanzan, ¿hay negligencia o complicidad?

 No. Lo que pasa es que de las denuncias que pone la ASF, sólo el 0.04 por ciento han avanzado y los asuntos terminan en el Tribunal de Administración de Justicia Administrativa, y la mayoría son perdidos por la autoridad y ganados por los demandados. Han sido mal planteados y hay que fortalecer el área jurídica de la Auditoría.

 ¿Asume el reto de que habrá pesca de peces gordos?

 Tengo que revisar y cuando haya asuntos pendientes o haya casos de corrupción, pues tendrán que señalarse, por supuesto.

 ¿Sin importar quién sea, de qué partido o quién esté en el gobierno?

 Por supuesto.

 ¿No les tiene miedo? ¿Cómo actuará ante las presiones?

 Lo que he visto es que ha habido 800 denuncias más o menos, lo señalaba María Amparo Casar, y hablaba de un 0.04 por ciento de efectividad; pues eso tenemos obviamente que cambiarlo. No tiene sentido trabajar para que después pierdas todas las denuncias que presentes.