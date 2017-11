“A mí no me apantalla Trump, yo no soy Peña", dice AMLO

URES, Sonora. Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de Estados Unidos y en especial Donald Trump, tendrán que aprender a respetar a México y a su gobierno, por lo que acabarán los insultos y el racismo en contra de nuestro país si el llega a la presidencia de la República.



“A mi no me va apantallar Donald Trump, yo no soy Peña, díganles a sus familiares y amigos en Estados Unidos que vamos a ofrecer condiciones para que quien quiera permanecer allá tendrá el respaldo y protección del gobierno mexicano”, señaló el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al arrancar una gira por Sonora y Chihuahua en la que tiene previsto visitar Agua Prieta y Cananea, cuna de la Revolución Mexicana.



“Van a tener que aprender a respetar a los mexicanos, vamos a respetar a todos los gobiernos del mundo, pero les vamos a pedir que respeten a los mexicanos.



"Que no haya mal trato y sobre todo que se acaben los insultos que han habido en los últimos tiempos, hasta racismo en contra de los mexicanos y eso se tiene que acabar”, manifestó en la asamblea informativa con pobladores de este municipio que está al pie de la sierra sonorense.



López Obrador dijo que su estrategia para la protección de los migrantes mexicanos, será convertir a los 50 consulados de México en Estados Unidos en procuradurías de defensa del migrante, y que ofrecerá además condiciones para que la gente que así lo desee pueda regresar a sus lugares de origen.



En su cuarta gira por Sonora en este año recalcó también que las diferencias con Ricardo Monreal quedaron atrás y que juntos van a permanecer en Morena para seguir adelante con su lucha.

“No se va al PRI, ni con algún partido palero de esos que sobran, como el PAN y el PRD”, acotó.



Andrés Manuel dijo que ya falta poco para la cita electoral, pues son 7 meses únicamente, por lo que instó a sus seguidores a no permitir que se quede el actual régimen, pues consideró sería una lástima perder la oportunidad de cambiar.



“Estamos muy cerca de lograr entre todos el inicio de la transformación del país y van a cambiar las cosas, ya no va ser lo mismo, por eso lo que tenemos que hacer ahora es seguir adelante, reclamar que cumplan, y estar preparándonos para el cambio, echar un ojo al gato y otro al garabato”, pidió.



En ese sentido recalcó que ya no se debe dejar que la mafia del poder siga mandando, pues a su ver el PRI o el PAN son la misma cosa.



“Para decirlo con claridad, cada vez las cosas se van a poner peor… son lo mismo PRI y PAN”, acotó.