Le dijeron bruto, no put...: Camacho 

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, acusó que los diputados federales de Morena son, muchas veces, “ofensivos, provocadores y de actitudes groseras y falaces”, por lo que “si les decimos ´brutos´ no es un agravio”.



El legislador priista rechazó que un grupo de diputadas de su bancada le haya gritado “eeeeh put…” al diputado de Morena Ariel Juárez, durante el debate del Presupuesto 2018 -la madrugada del viernes-, y asegura que lo que le dijeron fue bruto, “y eso no es un agravio”.



La coordinadora de Morena en el Palacio Legislativo, Rocío Nahle, exigió, en un Punto de Acuerdo presentado ante el pleno, que las legisladoras “ofrezcan una disculpa pública al pueblo de México por incurrir en actitudes que alientan los prejuicios y estereotipos negativos contra la condición homosexual” y que sean sancionados de acuerdo con el Código de Ética de la Cámara de Diputados, que ni hay quien lo aplique ni contempla sanciones.

Audio de gritos de diputadas del PRI le gritan eehhh puto al morenista Ariel Juárez en sesión de Cámara de Diputados donde se aprobó el Presupuesto 2018 vía @lordjames50 pic.twitter.com/hoSAZsa7h1 — Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) 10 de noviembre de 2017



Sin embargo, legisladoras y legisladores priistas reprocharon que “con las muestras de comportamiento que dan sus legisladores en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y sus constantes agresiones en el pleno de San Lázaro, no tienen autoridad para exigir nada al PRI ni a nadie”.



Incluso, Rocío Nahle aseguró que “constatamos que las diputadas del PRI estaban alteradas y alcoholizadas, porque vimos una botella de whisky en el baño, y porque durante varias horas estuvieron agrediendo, provocando e insultando a nuestras diputadas”.



En respuesta, César Camacho sostuvo que “eso es una acusación absolutamente ligera e irresponsable, que no tiene, no sólo tiene ningún fundamento, sino es absolutamente ofensiva y que enrarece el clima de cordialidad y de elemental respeto que nos debemos”.



“Para que haya desagravio debe haber agravio. Nosotros, al revés, estamos agraviados por la actitud grosera, falaz de quien estaba haciendo uso de la palabra –el diputado de Morena Ariel Juárez-, al punto que nos parece lo elemental el haberle pedido que retirara del registro que obrará en los anales de las discusiones de la Cámara de Diputados lo que había dicho”.



Sobre la recomendación que hizo la diputada y exsecretaria general del PRI, Carolina Monroy, desmintió las acusaciones de Rocío Nahle, de que ella también formó parte del grupo que hizo la expresión futbolera –sólo por aparecer en las fotos- y acusó que “el señor diputado de Morena, Ariel Juárez, es el provocador de siempre”.



“No a las provocaciones, no a los insultos, no a las faltas de respeto, porque lo que hace Morena en cada una de las sesiones importantes en esta cámara, es aprovechar el escenario para salir con expresiones como éstas, que en ellos son cotidianas: insultar, denostar, ofender”.