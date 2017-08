"A lo mejor es envidia o celos", dice Julión Álvarez tras ser ligado al narco

El cantante mexicano Julión Álvarez respondió este miércoles a los señalamientos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y dijo que esto podría ser por cuestiones de “envidia”.



“Gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando, de nada tengo necesidad (…) A lo mejor son cuestiones de envidia, de celos, no sé si políticas también, pueden ser muchísimas cosas”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.



Álvarez y el futbolista Rafael Márquez son señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar ligados a Raúl Flores Hernández, acusado de narcotráfico.



Según las autoridades estadounidenses tienen relación con Flóres Hernández desde hace varios años, han actuado para él o su organización y mantenían activos a su nombre.



"Yo le mando un abrazo (a Márquez), que sí es mi amigo, es mi compa, y estamos puestos para hacer equipo, si es necesario hacer equipo", dijo el cantante.



Julión Álvarez, cuyo nombre real es Julio César Álvarez Montelongo, dijo que se asesorará sobre las acusaciones en su contra para poder actuar.



"El día que me toque dar cara, saldremos a dar cara para lo que sea", agregó.



"Soy una persona que soy de rancho, de pueblo, que sé hacer mis cosas, que me ha costado muchísimo; lo poco o mucho que tengo me lo he ganado, seguimos trabajando, me he dedicado a hacer música".