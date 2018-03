A 6 meses del 19-S, la emergencia para los afectados va al alza

Han pasado seis meses del terremoto que destruyó decenas de edificios en la Ciudad de México y que dejó un saldo de 228 personas muertas y miles de damnificados, para los cuales la situación de emergencia no solamente no ha pasado, sino que va en aumento.

Así, en varias calles de la ciudad se puede apreciar que las mismas carpas y casas de campaña que fueron instaladas para albergar a quienes lo perdieron todo aquel 19 de septiembre, hoy siguen ahí, cumpliendo la misma función.

“La situación es muy grave, dice José Antonio Silva, vecino del Multifamiliar Tlalpan, somos víctimas del temblor y nos quieren hacer víctimas otra vez, pues lo único que nos ofrecen como solución son créditos y eso no nos resuelve el problema, simplemente nos hacen deudores”.

Dice más: “¿Dónde están los recursos que el mundo donó para la reconstrucción? Ese dinero alcanzaría para reconstruir”.

José Antonio, su esposa y decenas de personas más, viven en el módulo deportivo de ese multifamiliar y otros tantos en un parque aledaño, sin que el jefe delegacional o algún funcionario del gobierno de Mancera se acerque a ellos para ofrecerles una solución.

En otras zonas de la ciudad la situación no es muy distinta. Rodrigo Solorio, vecino de Saratoga, donde se derrumbó un edificio, relató que “cuando el edificio donde vivía se cayó, la delegación y el gobierno central nos dijeron que nos iban a ayudar, pero hasta ahora seguimos esperando”.

Asegura que lo único que ha recibido ha sido el asedio de una inmobiliaria. “Me dicen que ellos van a reconstruir el edificio, que tenía 24 departamentos y ahora ellos quieren que sea de 50”.

Mi casa, añade, tenía 98 metros cuadrados y ahora me la quieren dejar de 60 y me quieren cobrar 950 mil pesos a 20 años, y la verdad ya no creo vivir tanto, además de que con mi pensión no me alcanzaría para pagarlo.

–¿Y qué le dicen de que no le alcanza para las mensualidades?

–Pues que me quedaré sin casa.

Su pensión del IMSS apenas le da para sus gastos y los de su esposa, “pues ahora tenemos que bañarnos en baños públicos y comer en el mercado y la verdad el dinero casi no me alcanza”.

Así, a seis meses de que el sismo derrumbara sus casas, miles de damnificados se han visto obligados a vivir en casas de campaña, muchas de ellas improvisadas, y sin recibir ayuda de las autoridades delegacionales o del gobierno de la CDMX.

Al contrario, el campamento de damnificados que se había instalado en la explanada de la delegación Benito Juárez, donde aún había alrededor de 20 personas, fue desmantelado y la fuerza pública fue utilizada para correrlos de ese lugar sin darles otro lugar para vivir, simplemente fueron lanzados a la calle.